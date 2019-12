Les bourses souffrent de la sécheresse des introductions en bourse et de la fermeture des gares

Les portes de la Bourse mexicaine (BMV) Ces dernières années, elles ont été ouvertes pour enregistrer un plus grand nombre de points de vente de stations que d'entrées, de sorte que le marché boursier mexicain continue de se contracter et il n'y a aucune perspective positive à ce sujet.

Au milieu de une sécheresse des offres publiques initiales (IPO) Souffrant des deux bourses depuis deux ans, la pire course depuis l'histoire moderne du marché, le BMV a perdu cinq stations en raison du glissement boursier de cette période.

Selon les données de l'institution boursière, le nombre d'introductions en bourse qui ont été effectuées au cours des 11 dernières années s'élève à 31, soit 2,6 lancements en moyenne par an; alors qu'au cours de la même période, 28 émetteurs de la bourse ont glissé, mais les sorties sont devenues plus visibles au cours des deux dernières années de sécheresse en bourse, puisqu'en novembre 2017 la dernière première s'est tenue en bourse .

C'était également la première année et demie avec deux bourses en activité au Mexique, après 44 ans de maintien d'un seul centre boursier. Malgré cela, il n'y a pas eu de placement d'actions.

«L'arrivée des entreprises en bourse a non seulement été nulle, mais le résultat est négatif, car les entreprises ont glissé. C'est pourquoi le standard de 150 sociétés cotées sur le marché boursier mexicain ne peut être relevé, au contraire, il s'est contracté (148). Le nombre n'est pas nul, il est négatif. Le nombre n'a pas augmenté car ce sont des intrants et des extrants », a-t-il expliqué dans un entretien avec El Financiero José-Oriol Bosch, directeur du BMV.

Pourquoi partent-ils?

Le constructeur automobile Rassini; les entités financières Citigroup et Grupo Financiero Interacciones; le distributeur de produits pharmaceutiques, santé, beauté, Grupo Casa Saba; Le mineur d'argent canadien opérant au Mexique, First Majestic Silver et le groupe industriel Maseca, sont quelques-unes des sociétés qui ont récemment glissé leurs actions du BMV.

Ce qui précède est dû aux circonstances de chaque entreprise, telles que les fusions ou les acquisitions; la faillite et les problèmes financiers imparables, ainsi que la migration vers le système international de cotation (SIC).

D'autres entreprises ont déjà été suspendues depuis quelques années et ont entamé le processus de mise en bourse, a expliqué Juan Manuel Olivo, directeur de la promotion et des émetteurs du BMV. Cependant, il est envisagé que les résultats ne soient pas terminés. La porte est entrouverte et l'histoire pourrait se répéter en 2020, ont-ils déclaré.

La latéralité actuelle de l'indice des prix et cotations (S & P / BMV IPC) au même niveau qu'il y a cinq ans, fait que le marché est bon marché pour placer une introduction en bourse, qui reste encore plus attrayante et qui n'aide pas, a détaillé le BMV.

En outre, il existe d'autres sociétés bon marché sur le marché, comme Santander, qui a décidé d'acheter ses actions. Il n'a pas dit qu'il allait glisser, mais le flotteur, après l'achat, sera si petit qu'il finira par glisser, selon les experts.

Pour cette raison, la prévision de la Bourse elle-même que 200 sociétés cotées sont atteintes est loin, car bien qu'elles aient réussi à réaliser le potentiel de 50 entreprises qui l'ont estimé, "l'arithmétique boursière ne fonctionne pas de cette façon", a déclaré Oriol Bosch.