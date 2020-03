Les Britanniques durables tuent la mode rapide

Les Britanniques sont maintenant moins susceptibles de jeter leurs vêtements que l’an dernier.

// Plus de la moitié des Britanniques sont plus susceptibles de choisir des vêtements durables plus chers que des articles de mode rapide moins chers

// Plus de 70% des acheteurs choisiraient désormais de recycler leurs vêtements plutôt que de les jeter

// 2/3 des consommateurs achèteraient des vêtements de seconde main, avec 15% de femmes en plus qui le diraient que les hommes

Le nombre d’acheteurs durables en Grande-Bretagne a augmenté d’un tiers en 12 mois, menaçant de perturber la mode rapide.

Le programme de développement durable a progressé au cours de l’année écoulée, les militants, dont Greta Thunberg, ont convaincu des millions de personnes de mener une vie respectueuse de l’environnement.

Une étude de la Fashion Retail Academy révèle qu’en conséquence, il y a eu un grand changement dans les habitudes d’achat au Royaume-Uni, avec des millions d’autres choisissant la qualité plutôt que la quantité.

Les résultats montrent que 51,4% des Britanniques choisissent des vêtements durables plutôt que des articles à la mode moins chers, en hausse de 33,8% par rapport à il y a un an.

En plus de cela, la proportion d’acheteurs qui optent consciemment pour la mode rapide, qui est généralement moins chère, a diminué de 46,2% au cours de la même période.

“L’accent mis sur la durabilité a finalement été adopté par les consommateurs de manière considérable et nous avons assisté à un grand changement dans les habitudes d’achat au cours de la dernière année”, a déclaré Lee Lucas, directeur de la Fashion Retail Academy.

“Les acheteurs s’éloignent de la mode rapide et il y a de nouvelles vagues de consommateurs qui sont prêts à investir dans des articles de meilleure qualité, reconnaissant que des étiquettes de prix plus chères pourraient signifier plus de kilométrage de certains vêtements.”

Les Britanniques sont désormais moins susceptibles de jeter leurs vêtements que l’an dernier, 71,3% des consommateurs ayant choisi de recycler, contre 59,7% l’an dernier, soit une augmentation de 11,6 points de pourcentage.

Les acheteurs sont tout aussi enclins à acheter des vêtements d’occasion plutôt que d’en acheter de nouveaux, plus des deux tiers du Royaume-Uni choisissant de magasiner dans des magasins de charité ou des applications de vêtements d’occasion en ligne.

Les femmes dirigent cette révolution des vêtements durables. car 25,4% de plus portent des vêtements d’occasion que les hommes et 31,4% de plus de femmes recyclent leurs vêtements.

“Ce virage vers la qualité plutôt que la quantité, le recyclage et l’achat d’occasion n’est pas seulement une question d’économie d’argent, il reflète la façon dont les clients sont de plus en plus conscients des déchets de mode et de la chaîne d’approvisionnement”, a déclaré Lee.

