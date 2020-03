Les bureaux de poste sont réorganisés pour l’urgence COVID-19

Poste Italiane s’est réorganisée pour faire face à l’urgence COVID-19. Certaines innovations ont déjà été mises en œuvre pour la livraison du courrier recommandé et des colis, désormais le plus gros effort est attendu dans une semaine, lorsque les pensions seront versées du 26 mars au 1er avril.

Ce qui inquiète, c’est le très grand nombre de retraités qui ont l’habitude d’aller chercher leur pension au guichet postal.

Une situation d’autant plus critique qu’il s’agit de 12 500 bureaux sur le territoire national 3 316 ont été fermés.

Pendant ce temps, les 130 000 travailleurs de la poste continuent de travailler dans des conditions très différentes de l’ordinaire. En effet, l’entreprise garantit le service avec un certain nombre de bureaux de poste ouverts au prorata des habitants de chaque commune.

A ce jour, dans les communes à bureau de poste unique, l’ouverture a lieu un jour sur deux. De plus, les ouvertures l’après-midi des bureaux ouverts sur deux équipes sont contingentes ainsi que celles du matin.

Dans tous les bureaux, des lignes de distance ont été établies à partir des stations des opérateurs. C’était shébergé le service de réservation en ligne du rendez-vous à la poste via l’application “réserver un ticket”.

Pour les services de livraison de courrier recommandé, assuré et notifications par voie postale (documents judiciaires et amendes) est effectué laisser l’enveloppe dans la boîte d’accueil, après vérification de la présence du destinataire ou d’une personne autorisée à retirer. Le paiement à la livraison ou la livraison de ses propres mains sera déposé directement au bureau de poste, lors de la publication de l’avis de stock dont les conditions ont été prolongées.

De même pour i colis et envois expressou, le livreur enverra l’envoi dans la boîte aux lettres à domicile ou dans un lieu aux conditions de sécurité minimales, en informant le destinataire et en le certifiant par sa signature sur les bons de livraison et l’accusé de réception.