Les cadres de mesure mondiaux ne reflètent pas les stratégies des marques locales

Avec des dépenses publicitaires numériques de 333,25 milliards de dollars en 2019 et une augmentation prévue de 51,71 milliards de dollars en 2020, la capacité d’une entreprise à mesurer, optimiser et comprendre avec précision l’impact du marketing numérique figure en tête de liste.

Lorsqu’une entreprise vend en ligne, c’est simple (à certains égards). Ils peuvent facilement identifier le retour sur investissement (ROI) et peuvent n’avoir qu’un ou quelques sites Web à considérer.

Cependant, pour de nombreuses entreprises mondiales qui ont de nombreuses marques, qui n’ont pas de modèle de commerce électronique et qui opèrent sur plusieurs marchés, la mesure reste compliquée.

Avec un intérêt croissant pour le marketing numérique, ces organisations doivent savoir comment elles se portent au niveau macro. Atteignent-ils plus de clients via le numérique et offrent-ils des interactions significatives?

Qu’est-ce qui complique cela?

Avoir plusieurs marques sur les marchés du monde entier peut nécessiter des centaines de campagnes et de sites Web disparates.

Le retour sur investissement est plus difficile à suivre, car les conversions ont tendance à être des interactions avec du contenu ou d’autres actions qui suggèrent l’intention de faire des affaires, et pas seulement une transaction directe.

Historiquement, la création de sites Web n’a peut-être pas été normalisée – sans parler du cadre de mesure, du balisage analytique et des rapports.

Au niveau mondial, les entreprises souhaitent prendre des décisions macroéconomiques et surveiller les performances à partir d’une vue de haut niveau. Par exemple, quel pourcentage de leur public cible atteint-il? Quel niveau d’engagement atteignent-ils dans chaque segment? Quels canaux fonctionnent le mieux et comment les marchés fonctionnent-ils entre les canaux par rapport aux autres? Pour faciliter cela, les entreprises finissent souvent par commencer par un ensemble de mesures mondiales et de les transmettre aux marchés locaux pour faire rapport.

Voici ce qui se passe habituellement

Étant donné qu’ils ont des publics cibles variés à travers plusieurs marques, les entreprises recherchent de larges cibles et mesures pour la portée et l’engagement numériques. Afin d’essayer d’obtenir une vue d’ensemble des performances mondiales, les entreprises travaillent généralement à rebours de leur stratégie globale et de leurs objectifs commerciaux, et choisissent des KPI qui:

Ils savent que chaque marque ou région peut fournir les chiffres;

Logiquement, ils semblent utiles pour comprendre s’ils atteignent leurs objectifs commerciaux.

Cette approche fournit aux cadres supérieurs des chiffres à examiner, qui ont un sens dans le contexte des objectifs mondiaux. Le problème est que ces chiffres ne reflètent pas nécessairement les stratégies mises en œuvre au niveau local. Si vous commencez à regarder le problème d’en haut, c’est le processus de pensée logique – c’est inévitable.

L’approche pour développer un cadre de mesure global finit par ressembler à ceci:

Des objectifs commerciaux mondiaux sont fixés.

Les marques développent des stratégies pour aider l’entreprise à atteindre ces objectifs.

Un cadre de mesure mondial est créé pour permettre un reporting de haut niveau sur les progrès vers les objectifs commerciaux.

Le cadre est large – il y a beaucoup à essayer d’englober.

Bien que toutes les marques puissent fournir les chiffres nécessaires dans ce cadre, ces chiffres ne sont pas nécessairement les plus pertinents pour leurs stratégies réelles.

Les marques se retrouvent avec leur propre cadre de mesure, qui correspond à leur activité numérique, et communiquent séparément dans le cadre mondial.

RÉSULTAT: les entreprises se retrouvent avec un décalage entre ce qui entre dans le cadre de mesure mondial et les chiffres qui importent pour comprendre si les stratégies des marques fonctionnent localement.

Alors, quelle est l’alternative?

Une fois que les marques ont traversé des processus de planification individuels, avec les stratégies locales et régionales examinées et approuvées à l’échelle mondiale, un plan a été créé qui correspond à ce qui doit être réalisé. Maintenant, les étapes suivantes doivent être utilisées:

1. Commencez avec un vaste ensemble de mesures: En fonction de ce que chaque marque fait et travaille, elle disposera d’une multitude de statistiques à suivre, couvrant tous les canaux et sites Web en jeu. Il y aura des e-mails, des réseaux sociaux, des statistiques de site Web et d’autres fonctionnalités pour chaque marque, ce qui permet de créer une matrice de tout ce qui est disponible à travers l’activité mondiale.

2. Chaque marque a besoin de ses propres KPI: Ce n’est pas parce qu’il y a une tonne de statistiques disponibles qu’elles ont la même importance. Chaque marque doit sélectionner les KPI les plus importants, c’est-à-dire ceux qui les informent réellement sur la réalisation des objectifs commerciaux. Les statistiques restantes sont toujours utiles et peuvent être utilisées comme des poulies et des leviers pour optimiser les campagnes, mais cela ne signifie pas qu’elles se trouvent dans le résumé de l’exécution d’un rapport.

3. Recherchez le croisement: Une fois qu’un ensemble robuste d’indicateurs de performance clés a été développé par chaque marque, ils doivent être jetés sur la table et examinés pour les zones de parité. À partir de là, ceux qui se rapprochent sensiblement du cadre mondial peuvent être sélectionnés.

4. Standardisez votre site Web et le balisage de votre campagne (par exemple, les paramètres UTM dans Google Analytics): Une fois qu’un cadre universel a été convenu, un plan d’analyse standardisé peut être appliqué à tous les sites. Cela ne signifie pas que seuls les éléments du plan directeur doivent être mesurables. Cela signifie que 75% de ce qui est mesuré est le même, laissant une marge de nuance qui aidera les marques à optimiser au jour le jour et à mesurer le contenu individuel ou les approches qui leur sont uniques.

5. Assurez-vous que toutes les sources de données sont intégrées en un seul endroit: Il peut s’agir d’un tableau de bord numérique, via une plate-forme telle que Google Data Studio ou Tableau, ou il peut s’agir d’un tableau de bord configuré dans une plate-forme d’analyse. Le résultat devrait être que tous les rapports peuvent être générés au même endroit.

6. Créez des rapports à partir du rez-de-chaussée: Une fois que les analyses sont correctement configurées sur les canaux et les plateformes, les rapports peuvent être créés de bas en haut. Par défaut, les statistiques de chaque site vont évoluer vers une vue nationale, régionale et mondiale cohérente, avec des données comparables.

7. Gardez les analyses en bon état de fonctionnement: Une fois que tout est en place, assurez-vous qu’il existe un processus pour maintenir l’intégrité des données. Qui est responsable du bon fonctionnement des tags? Qui vérifie après chaque mise à jour du site? À quelle cadence les audits analytiques sont-ils effectués? Obtenir des analyses pour tous les sites Web déployés correctement est un travail majeur et ne s’arrête pas une fois la configuration terminée. Il doit être maintenu en permanence.

Le résultat final sera que les marques produiront des rapports utiles et perspicaces, avec toutes leurs nuances locales, et elles évolueront de manière transparente vers un ensemble de mesures qui permettent véritablement une solide compréhension des performances mondiales.