Les cadres supérieurs et les politiciens américains ont vendu des actions avant le déclenchement de la pandémie

Qu’ont en commun Amazon Bezos d’Amazon, Laurence Fink de BlackRock et le sénateur américain Richard Burr? Eh bien, il s’avère que, avec d’autres, avant le déclenchement de la pandémie par le nouveau coronavirus qui a court-circuité les marchés du monde entier, ils ont vendu de grandes quantités d’actions évitant ainsi de grosses pertes.

Vente massive d’actions en février: de Jeff Bezos et d’autres top managers…

Une analyse du WSJ, basée sur plus de 4000 dossiers réglementaires relatifs aux ventes d’actions entre le 1er février et le 19 mars par des dirigeants de sociétés cotées aux États-Unis, a révélé comment les dirigeants des sociétés ils ont vendu environ 9,2 milliards de dollars d’actions dans leurs entreprises entre début février et fin de semaine dernière

Des noms? Tout d’abord monsieur Amazon, Jeff Bezos, l’homme le plus riche du monde qui a vendu un total de 3,4 milliards de dollars d’actions au cours de la première semaine de février, juste avant le pic de la bourse, évitant ainsi des pertes de valeur potentielles d’environ 317 millions dollars. À suivre Laurence Fink, PDG de BlackRock Inc., qui a vendu 25 millions de dollars d’actions de sa société le 14 février, évitant ainsi des pertes potentielles de plus de 9,3 millions de dollars et Lance Uggla, PDG d’IHS Markit Ltd., qui a vendu 47 millions de dollars de ses actions.

Bien sûr, pour le dossier, il faut dire que rien n’indique que les dirigeants ont vendu des actions sur la base d’informations internes, mais le montant des actions vendues par les dirigeants et dirigeants de sociétés cotées aux États-Unis a augmenté d’environ un tiers par rapport à aux périodes comparables des deux années précédentes, selon l’analyse des dossiers réglementaires et des données de S&P Global Market Intelligence.

… aux politiciens américains

Mais non seulement au sein des conseils d’administration des grandes entreprises, la politique a également évolué. Alors qu’au début du mois de février, les Américains étaient tous amenés à comprendre comment se terminerait la destitution du président Donald Trump, Le sénateur Richard M. Burr, républicain de Caroline du Nord et président du comité du renseignement, avait déjà jeté son dévolu sur une nouvelle menace inquiétante: le coronavirus.

Ainsi, rapporte le NY Times, le matin du 4 février, Burr a réuni des membres du comité à Capitol Hill pour entendre pour la première fois des représentants des services secrets comment des puissances étrangères réagissaient à ce que l’Organisation mondiale de la santé avait a déclaré une urgence sanitaire mondiale quelques jours auparavant.

Et tandis que le Maison blanche minimisait les menaces du virus, les responsables des services secrets ont clairement brossé un premier tableau des implications géopolitiques de l’épidémie de coronavirus. Le lendemain, 13 février, Burr a vendu 33 participations différentes, pour une valeur totale pouvant atteindre 1,7 million de dollars, liquidant une grande partie de son portefeuille. Avec lui, quatre autres sénateurs, ainsi qu’une vingtaine de législateurs de la Chambre, ont vendu certains de leurs avoirs financiers au cours de la même période.

Burr et les autres sénateurs se sont tous deux défendus en affirmant qu’ils n’avaient rien fait de mal et qu’ils n’avaient pas agi sur la base d’informations non accessibles au public.

Mais la vente des actions a déclenché une tempête de feu politique de la droite et de la gauche, et des demandes de démission de Burr ont immédiatement émergé, qui du jour au lendemain se sont retrouvées du mal à éviter de devenir le symbole de une élite financièrement favorisée. Par conséquent, le sénateur a demandé à la Commission d’éthique du Sénat de revoir ses ventes dans le but de réhabiliter son nom. Les quatre autres sénateurs … Dianne FeinsteinDémocrate de Californie James M. Inhofe, Républicain d’Oklahoma, Kelly Loeffler, Républicain de Géorgie, et David PerdueGeorgia Republican – chacun a rejeté toute suggestion selon laquelle ils avaient un rôle à jouer dans la vente des actions, affirmant que leurs portefeuilles étaient gérés par d’autres et qu’ils n’étaient peut-être même pas au courant de la vente des actions.