Les cartes de crédit, les gros paiements électroniques font sensation à Wall Street

La lutte contre le cash fait sourire les grandes femmes cartes de crédit, Visa et Mastercard, qui continuent de gagner du terrain à la Bourse de New York. Une course si rapide qu’elle pousse certains analystes à désigner les deux géants du financement comme une nouvelle entrée potentielle pour le club des entreprises avec capitalisation de mille milliards de dollars, réservé aux grands noms de la haute technologie (Apple, Microsoft et le propriétaire de Google, Alphabet).

Passons à l’ordre. Titres Visa et Mastercard ils ont gagné environ 50% l’année dernière, au taux le plus élevé depuis au moins une décennie. Le bond en avant a porté leurs capitalisations boursières à 449 milliards de dollars et 324 milliards de dollars. Grâce aux derniers résultats, les deux sociétés occupent respectivement les septième et onzième places parmi les composantes de l’indice S&P 500.

Visa propose des estimations de revenus pour les 12 prochains mois à un prix d’environ 31 fois, pendant Mastercard a un multiple de 35, selon Datastream de Refinitiv. Les deux actions se négocient avec une prime sur le marché supérieure à la moyenne des cinq dernières années.

Boom des achats par carte de crédit

Derrière la ruée des prix, il y a eu le passage à des transactions financières sans numéraire et une croissance soutenue des achats en ligne. Environ 43% des achats des consommateurs dans le monde, hors Chine, se font via un mode de paiement numérique, contre 28% en 2010, selon Lisa Ellis, analyste principale chez MoffettNathanson.

“S’il peut être difficile de maintenir un rythme similaire, Visa et Mastercard pourraient dépasser 1 000 milliards de dollars chacune en 2023 si elles devaient confirmer les revenus moyens des trois dernières années, dépassant les géants du calibre de Facebook et Berkshire Hathaway, même s’ils ont maintenu leur rythme récent “, notent certains analystes de ..

Le chiffre d’affaires a doublé au cours des cinq derniers trimestres

Derrière le récent rallye, il y a aussi des comptes sains. Les revenus de Visa et Mastercard ont presque doublé au cours des cinq derniers exercices, à près de 23 milliards de dollars par visun et un environ 17 milliards pour Mastercard, selon les données Refinitiv. Le BPA ajusté a plus que doublé pour les deux sociétés au cours de la période.

Visa détient actuellement une part de 60% du marché des cartes de crédit et de débit, suivie par Mastercard à 30%, selon Ellis, avec American Express loin derrière à 8,5%.