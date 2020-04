Les cartes graphiques de 4 Go vont bientôt arrêter l’exploitation minière sur Ethereum

Faits saillants:

Depuis février 2020, des défaillances ont été signalées dans l’exploitation minière ETH et ETC avec du matériel VRAM de 4 Go.

Ce type de matériel deviendra obsolète en premier dans Ethereum Classic, en raison de son époque DAG.

Les cartes graphiques avec 4 Go de VRAM – mémoire vidéo – ont déjà commencé à poser problème sur les réseaux Ethereum et Ethereum Classic. L’augmentation constante de la taille des fichiers DAG dans Ethereum, diminue de plus en plus la puissance d’exploitation de ces appareils.

Les mineurs d’éther (ETH) et d’ethereum classic (ETC) signalent des difficultés à extraire depuis la mi-février, selon le blog du pool 2Miners. Dans certains cas, les équipes ont réduit leurs performances, comme le rapporte également le site du blog Crypto Mining; dans d’autres, le matériel a simplement arrêté l’exploitation minière.

Ce que la plupart de ces mineurs ont en commun, c’est que utiliser des cartes graphiques avec 4 gigaoctets de mémoire vidéo dans leurs plates-formes. Ils sont rejoints par ceux qui exploitent l’ETH ou l’ETC avec des équipements ASIC tels que le Bitmain E3, dont la VRAM est également de 4 Go.

L’ancre qui coule la puissance minière des GPU

Ethereum et Ethereum Classic sont deux des réseaux de crypto-monnaie qui suscitent le plus d’intérêt dans la communauté minière. Ethereum Classic est un fork d’Ethereum, ils utilisent tous les deux l’algorithme Ethash et peuvent être minés avec des cartes graphiques (GPU) ou du matériel ASIC.

Pour exploiter des crypto-monnaies à l’aide de l’algorithme Ethash, un ensemble de fichiers appelés DAG (Directed Acyclic Chart) est requis. Le DAG est hébergé dans la VRAM de l’appareil minier, que ce soit GPU ou ASIC, et vous permet de résoudre l’énigme correspondant à chaque bloc. Cette procédure permet d’ajouter un nouveau bloc à la blockchain, afin que le mineur obtienne la récompense établie.

L’AMD RX 480/580 est considéré comme l’un des meilleurs matériels d’exploitation minière Ethereum en raison de sa grande capacité de mémoire, aux côtés des cartes Nvidia GTX 1060 et GTX 1070. Source: AMD.

Le DAG d’une blockchain est initialement de 1 Go, mais sa taille augmente de 8 Mo à chaque mise à jour. Le DAG est mis à jour tous les 30 000 blocs extraits, une période connue sous le nom d’époque. Autrement dit, chaque époque qui passe ajoute 8 Mo de plus au DAG. La croissance continue du DAG est ce qui soustrait progressivement la puissance dans le matériel d’exploitation, jusqu’à ce qu’il arrête complètement l’exploitation.

Combien de temps pourrez-vous exploiter sur Ethereum avec des cartes graphiques de 4 Go?

En fonction de la vitesse de production moyenne des blocs dans Ethereum et Ethereum Classic (12 secondes par bloc), l’époque DAG change environ tous les cinq jours. Actuellement, le réseau Ethereum est à l’époque DAG # 329, ce qui prend 3,57 Go d’espace. Ethereum Classic, quant à lui, est situé sur l’époque DAG # 340, dont la taille est de 3,66 Go. Cela signifie que le matériel d’exploitation avec 4 Go de VRAM sera obsolète pour exploiter ETC avant ETH.

Le DAG atteindra 3,99 Go à l’époque n ° 383, au bloc 11 519 999. Selon les calculs du site Internet investoon.com, la blockchain Ethereum Classic atteindra ce point début novembre 2020 et Ethereum l’atteindra fin décembre de la même année. Cependant, vous devez prendre en compte les exigences des systèmes d’exploitation pour le GPU principal, qui nécessite plus de VRAM. Windows 10 utilise 150 Mo supplémentaires de la carte graphique principale pour traiter ses images.

Ethereum est actuellement à l’époque 399 et Ethereum Classic, d’autre part, à l’époque 348. Source: Investoon.com

On estime que le matériel de minage VRAM de 4 Go ne pourra pas exploiter les crypto-monnaies qui fonctionnent avec Ethash de l’époque DAG # 375, à la hauteur du bloc 11 250,00 de la chaîne. Ainsi, les cartes graphiques de 4 Go pourront exploiter le réseau Ethereum Classic jusqu’à mi-septembre 2020. De leur côté, les mineurs d’Ethereum auraient encore quelques mois – jusqu’à la mi-novembre – pour tirer le meilleur parti de leurs GPU VRAM de 4 Go.

Que faire pour améliorer les performances des GPU 4 Go?

Le blog du pool minier 2Miners a publié quelques recommandations pour prolonger autant que possible la durée de vie du matériel de minage pour ETH et ETC. Le premier est destiné à ceux qui utilisent le logiciel de minage Phoenix Miner, où ils recommandent d’ajouter le paramètre -rvram 1 au fichier bat du mineur. Cela détermine l’espace VRAM qui ne peut pas être utilisé pour l’exploitation minière, qui par défaut est configuré pour allouer entre 128 Mo et 384 Mo, selon le système d’exploitation utilisé.

Le logiciel d’exploitation de Claymore permet d’attribuer à l’avance la VRAM pour la future époque DAG. Les utilisateurs de Claymore peuvent ajouter le paramètre -eres 0 au fichier bat du programme pour prolonger un peu plus la vie de vos ordinateurs. Il est important de noter que nous avons pu tester ce conseil et qu’il n’a pas donné de résultats positifs, comme le montrent les images suivantes.

L’ajustement du paramètre -eres dans Claymore n’impliquait pas un changement immédiat du hashrate du banc de test avec des cartes graphiques VRAM de 4 Go. Source: CryptoNews

En fait, un hashrate encore plus faible est observé après le redémarrage du logiciel d’exploration de données. Bien que cela ne soit pas dû à la modification du paramètre – vous l’êtes, mais plutôt à une réaction naturelle de la plate-forme. Lorsqu’il s’allume, après avoir passé plusieurs heures de repos, il sape généralement avec son hashrate normal au début, mais au fil du temps, le taux de hachage du premier GPU a tendance à baisser de lui-même.

Une autre option consiste à changer le système d’exploitation de l’installation. De nombreux mineurs utilisent Windows 10, bien que ce soit celui qui demande le plus de VRAM du GPU principal, environ 150 Mo, comme mentionné précédemment. Linux consomme moins de ressources que la carte graphique principale, donc le passage à une version d’Ubuntu ou HiveOS peut aider.

Le plus évident des conseils, mais tout aussi important à mentionner, est de changer l’alignement des cartes dans le rig. Si la plate-forme minière possède des cartes supérieures à 4 Go de VRAM (6, 8 Go ou plus), il est pratique de connecter ceux avec la plus grande mémoire aux premiers ports PCIe de la carte mère. Ces ports sont numérotés et déterminent quel est le GPU principal.

Les utilisateurs du mineur ASIC pour Ethash AntMiner E3, de Bitmain, ont une mise à jour du firmware fournie par le fabricant. L’amélioration du logiciel a permis de prolonger la durée de vie de cet équipement pendant quelques mois de plus, mais elle est intervenue après que l’appareil a cessé de fonctionner sur le réseau Ethereum Classic en février de cette année.

Même si tous les conseils énumérés sont pris en compte, l’extraction d’ETH et ETC avec du matériel VRAM de 4 Go a ses jours numérotés et sa fin est imminente. Mais ce ne sera pas la fin de la carrière minière de ces équipes. Il existe d’autres crypto-monnaies utilisant l’algorithme Ethash qui sont encore loin de votre DAG occupant 4 Go. Expanse (EXP), musicoin (MUSIC) et metaverse (ETP) sont quelques-unes des nombreuses crypto-monnaies exploitables qu’Ethash utilise.

D’un autre côté, l’avantage de l’exploitation minière avec un GPU est que ils peuvent également travailler avec des algorithmes d’autres crypto-monnaies, comme Zcash (Equihash), Bitcoin Gold (Equihash-BTG), Monero et Bytecoin (CryptoNight), entre autres. La durée de vie de ces cartes graphiques promet donc de s’étendre au-delà des ETH et ETC.