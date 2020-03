Les chauves-souris infectées par le coronavirus sont collectables sur la chaîne de blocs Ethereum

Faits saillants:

Les cartes numériques sont en vente pour un prix proche de 300 $.

Tous les modèles sont uniques, dont certains portent des masques.

Un artiste américain a symbolisé 18 chauves-souris infectées par des coronavirus, et elles sont maintenant à collectionner sur la blockchain Ethereum. Avec cette version, tout le monde pourrait se demander si c’est une idée avec trop de créativité ou si au contraire c’est un signe que le monde est devenu si insensible qu’il capitalise sur l’attention que le virus génère sur la planète, alors qu’il est déjà il y a plus de 100 000 cas d’infection et il est considéré comme une pandémie.

Les bébés Corona sont des jetons de collection de chauves-souris illustrés directement liés au coronavirus. Chaque carte numérique représente une espèce différente de chauves-souris infectées par le virus. Son créateur est l’artiste visuelle et passionnée de crypto-monnaie, Jaclyn Santos.

Le slogan de Jeu de collection, en particulier adresse sans préoccupation majeure, le virus qui terrorise les nations et à son peuple du monde entier: «Avez-vous peur de contracter le coronavirus? Maintenant, c’est votre chance de l’attraper d’une toute nouvelle façon: sans pneumonie, avec Corona Babies! », Dit-il dans un tweet de présentation.

Les cartes numériques sont des jetons non consomptibles identifiés comme BATZ qui sont disponibles à la vente sur la plate-forme de commerce électronique OpenSea depuis le 7 mars. Chaque chauve-souris coûte entre 0,5 et 1,2 ETH (113 à 270 USD). Au moment de son lancement, Santos a tweeté: «Ravi de partager ce projet d’art NFT Ethereum que j’ai créé! Ces adorables BATZ ont besoin d’amour et d’une bonne maison. Ils promettent de t’aimer, dans la maladie et la santé. Coronababies. “

Ces jetons de collection existent dans la blockchain Ethereum en référence au coronavirus qui a déjà tué plus de 3 400 personnes dans le monde Image: opensea.

La description qui accompagne la carte de la chauve-souris violette de Jaxx indique ce qui suit: «Faites, re, mi, fa, donc, la, y si! Je suis un chanteur en herbe, mais personne ne peut entendre ma voix aiguë à 120 Hz. Je souhaite être dans une comédie musicale vampire un jour à Broadway. Si un seul de ces détecteurs de chauves-souris était amené dans ma grotte, alors ils écouteraient de la musique dans leurs oreilles! En attendant, je continuerai à pratiquer, car je sais qu’un jour, les humains seront là et je serai découvert! »

Une proposition similaire a été lancée il y a quelques semaines, Coronacoin, un jeton non mintable et déflationniste qui permet aux utilisateurs de parier sur la pandémie de coronavirus, tandis que de nombreuses personnes sont enfermées dans leurs maisons en attendant la guérison du virus. L’approvisionnement total de la monnaie dépend de la population mondiale, et les pièces sont brûlées tous les deux jours en fonction des nouveaux cas quotidiens ou des décès signalés.

La demande de monnaie n’a pas augmenté depuis son lancement malgré le nombre de décès et de cas touchés dans le monde qui croissent à un rythme rapide. Le projet a été critiqué comme insensible.