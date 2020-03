Les chefs d’entreprise exhortent le chancelier Rishi Sunak à réformer les tarifs des entreprises

Les chefs d’entreprise ont appelé à quatre «principes simples» qui garantiraient que les tarifs des entreprises sont «plus équitables» (Image: RishiSunak.com).

Le chancelier nouvellement nommé Rishi Sunak a reçu une lettre écrite des chefs d’entreprise appelant à un certain nombre de réformes des tarifs des entreprises, avant son premier budget ce mois-ci.

Des représentants d’organisations telles que le BRC, les chambres de commerce britanniques et l’Association of Convenience Stores sont parmi ceux qui ont exhorté Sunak à réformer les tarifs commerciaux.

Les chefs d’entreprise ont appelé à quatre «principes simples» qui garantiraient que les tarifs commerciaux sont «plus justes, plus précis et plus adaptés à l’usage à l’avenir».

Les principes incluent également l’exigence que les tarifs des entreprises soient neutres sur le plan fiscal, simplifiant le système pour réduire le fardeau de la VOA, révisant le système de chèque, de contestation et d’appel et supprimant les dispositions qui «pénalisent» les entreprises pour la modernisation des magasins.

Le PDG de BRC, Helen Dickinson, a déclaré que le système actuel «freine les investissements».

«Le système britannique de taux d’affaires défectueux est l’un des nombreux coûts initiaux qui freinent le potentiel de croissance des entreprises à travers le Royaume-Uni», a-t-elle déclaré.

«Il est temps que le gouvernement tienne sa promesse manifeste de revoir et de réduire les taux d’affaires afin que les entreprises puissent investir à la place dans leurs employés et leurs perspectives.»

Le mois dernier, plus de 50 grands détaillants ont écrit au gouvernement, exhortant les ministres à revoir les tarifs des entreprises dans le budget.

La lettre – signée par les directeurs généraux de détaillants, notamment Asda, B&Q, Greggs et Ann Summers, entre autres – a déclaré que “l’allégement transitoire” a vu l’industrie obligée de subventionner d’autres personnes à hauteur de 543 millions de livres sterling au cours des trois dernières années.

