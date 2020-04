Les chefs d’équipe Audi au DTM analysent la crise du COVID-19

La crise COVID-19 a causé le retard du début de la saison 2020 du DTM et une série de conséquences économiques pour Audi et BMW, les deux marques impliquées dans la série, qui restent à définir. Sans surprise, la réalité du virus affecte également les ordinateurs qui prennent en charge les deux marques en l’occurrence, comme c’est le cas pour Phoenix Racing, Team Rosberg et l’équipe Abt Sportsline. En fait, les responsables de les trois structures liées à Audi Ils ont expliqué comment ils font face à la pause causée par la pandémie de COVID-19 lors de l’événement.

Ernst Moser, directeur de Phoenix Racing, a été le premier à reconnaître que concourir sous l’égide d’Audi facilite les choses, mais que la situation n’est pas facile: «C’est la pire crise que mon équipe ait connue. Pendant un certain temps, vous pouvez être fermé, mais à long terme, c’est du suicide. Si cela continue comme ça pendant plus de deux mois, ce sera difficile. Au sein du DTM, nous avons une certaine sécurité grâce à notre contrat avec Audi qui dure jusqu’à la fin de cette année, mais si vous ne participez pas il y aura un écart de revenus qui se reflétaient dans ce contrat ».

Kimmo Liimatainen, le chef de l’équipe Rosberg, a reflété une idée similaire: «Les préoccupations sont réelles. Nous devrions pouvoir survivre deux mois, mais ce ne sera pas facile. Pour sa part, Thomas Biermaier En tant que PDG de l’équipe Abt Sportsline, il a ajouté: «En tant qu’équipe associée à une marque comme Audi, nous avons une situation différente à laquelle peuvent vivre de véritables équipes privées ou participant à des courses GT. Au final, ils sont financés en partie par les revenus des pilotes. Cependant, l’air est également limité pour nous et nous devons faire attention à traverser tout cela. “