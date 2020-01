Les cinq façons dont la banque ouverte peut aider une entreprise à se développer

L’Open Banking, qui est entré en vigueur dans toute l’Union européenne avec la directive PSD2, a marqué l’un des changements les plus importants de la dernière décennie pour les banques et les fournisseurs de crédit. Mais comment l’Open Banking peut-il aider une entreprise à se développer? Experian, une entreprise mondiale de services d’information dans le monde, identifie cinq méthodes.

Inclusion financière et accès au crédit

Les petites et moyennes entreprises (PME), qui représentent 99% des entreprises en Europe, ont souvent du mal à démontrer leur solvabilité et, par conséquent, ont plus de difficulté à obtenir des prêts. Grâce à lOpen Banking, en encourageant les clients à rendre leurs données de transaction disponibles, les prêteurs peuvent obtenir une image claire et complète de tous leurs revenus et dépenses et donc de leur situation réelle.

Plus de concurrence

l’approche Open Banking il offre aux institutions une plus grande visibilité sur leur situation financière et propose ainsi des produits beaucoup plus personnalisés pour les entreprises individuelles, avec des coûts et des avantages adaptés à leurs besoins spécifiques. En outre, l’Open Banking permet aux prêteurs de montrer clairement aux utilisateurs ce qu’ils peuvent offrir par rapport à leurs concurrents, augmentant ainsi leurs opportunités de vente.

Meilleure expérience client

Open Banking facilite l’expérience utilisateur dans les transactions en ligne. Avec les vastes ensembles de données qui s’ouvrent, les banques et les établissements de crédit peuvent donc effectuer tous les contrôles nécessaires sur l’utilisateur de manière beaucoup plus rapide, garantissant ainsi un service rapide et sûr.

Analyse de données avancée pour des résultats plus rapides

Grâce aux ensembles de données de plus en plus riches mis à disposition par l’Open Banking, intégrés aux meilleures solutions analytiques du marché, ils accélèrent le processus décisionnel. Cela signifie que les banques peuvent ainsi réduire les décisions de prêt de mois en jours, contribuant ainsi concrètement à la croissance des entreprises.

Lutte contre la fraude

En facilitant l’accès aux données, les informations mises à disposition par l’Open Banking contribuent également à arrêter la fraude.

L’Open Banking est l’une des plus grandes révolutions du système bancaire européen depuis des années et promet d’offrir des avantages aux prêteurs comme aux clients. D’une analyse de transaction avancée qui permet une meilleure analyse de l’accessibilité au crédit à la capacité d’identifier et de combattre rapidement la fraude, l’Open Banking permet aux prêteurs une plus grande précision dans leurs décisions et donc une réelle valeur pour leurs clients.