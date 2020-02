Les cinq leçons du milliardaire autodidacte pour construire sa richesse

Pas tout à fait un étudiant modèle, à 16 ans, Ben Simkin a été expulsé du lycée pour violation de systèmes informatiques, puis à 20 ans, il a lancé une entreprise informatique revendue quatre ans plus tard pour une valeur à sept chiffres. Deux décennies plus tard, Simkin est devenu l’un des milliardaires autodidactes Australiens, fondateur de BusinessNET, une entreprise de marketing en ligne avec un chiffre d’affaires de 2 milliards de dollars.

Et l’émetteur Cnbc identifie cinq stratégies qu’il a apprises sur la façon de générer un million de dollars.

Créer une ressource

La plupart des emplois nécessitent un compromis de base: temps en échange d’argent. Selon Simkin, la meilleure façon d’atteindre un million de dollars est de créer votre propre propriété intellectuelle que vous pouvez ensuite vendre pour générer un flux de revenus continu même lorsque vous n’êtes pas au travail. “Le temps et les efforts que vous consacrez au travail, vous les utilisez pour créer un actif que vous pouvez vendre encore et encore”, a-t-il déclaré. Simkin a utilisé ses compétences en logiciels pour créer des outils de marketing numérique pour les entreprises et des ateliers en ligne pour les chefs d’entreprise. Cependant, il a noté que la même stratégie peut être appliquée à diverses disciplines et compétences professionnelles.

Exceller dans un secteur

Avec la prolifération de la technologie, il est devenu plus facile que jamais de vendre des services à grande échelle. Mais en même temps, la concurrence a augmenté. Il est donc plus important que jamais de trouver un créneau et de le maîtriser, a déclaré Simkin. Lorsque Simkin a commencé à travailler dans l’industrie informatique à l’adolescence, “tout le monde se concentrait sur Microsoft”, a-t-il noté. Il s’est donc spécialisé dans d’autres technologies.

Se concentrer sur les clients

Une fois que vous avez affiné votre spécialisation, il est temps d’acquérir “la compétence numéro un” pouvoir générer des clients. “À 20 ans, j’étais très bon avec les ordinateurs, mais je n’ai pas réussi à convaincre un client.” Heureusement cependant, le milliardaire a déclaré qu’il existe désormais d’innombrables livres et cours pour vous aider. «Il s’agit de comprendre la valeur de votre capacité et d’apprendre à la communiquer efficacement», a déclaré Simkin.

Allez plus loin

Après avoir sécurisé un solide réseau de clients, il faut se tester en dépassant les attentes. L’approche qui a fonctionné depuis le début avec le milliardaire est celle qu’il a adoptée en travaillant en tant que sous-traitant. “Je suis resté tard et les gens l’ont reconnu”, a-t-il dit. “Ils m’ont ensuite tapoté l’épaule et m’ont donné de plus gros contrats parce qu’ils me faisaient confiance.”

Acceptez les revers

Enfin, comme pour tout ce qui est nouveau, il y a de fortes chances que vous y fassiez face défis inattendus le long du chemin. Cela peut être intimidant, mais il est important d’apprendre à les mettre en perspective et à les voir comme une partie du voyage, a déclaré Simkin.