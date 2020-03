Les cinq trappes chaudes qui donnent plus de chevaux pour votre argent

Seat Leon Cupra

Avec ses 290 chevaux et un prix de 535 mille pesos, la version la plus puissante du Lion a la meilleure relation du marché avec un coût de 1844 pesos par ch. Ce véhicule est propulsé par un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres et est couplé à une transmission automatique à double embrayage à six vitesses qui entraîne l’essieu avant.

JCW mini

La légende de Mini Sports arrive maintenant au Mexique avec un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres qui extrait 306 ch et coûte 640 mille pesos, ce qui nous donne un rapport de 2091 pesos par cheval-vapeur pour la version Hot Chilli de la Mini à deux portes. Ce moteur est également disponible pour les variantes Clubman, Countryman et Convertible.

Peugeot 308 GT

L’élégance française, l’esprit sportif européen et une hélice turbocompressée de 225 chevaux sont les armes fortes de cette berline qui ne retient peut-être pas l’attention des autres concurrents, mais qui possède tous les gènes sportifs de la division Peugeot Sport. Ce modèle a un prix de 497 mille 900 pesos, ce qui nous donne un coût de 2212 pesos par ch.

Kia Forte GT

La présence de ce modèle pourrait être discutable, mais la société sud-coréenne a travaillé dur pour fournir à cette voiture un moteur turbo de 1,6 L, 201 ch, une transmission à double embrayage, une meilleure suspension et d’autres retouches qui ont conduit à un nouveau niveau, en obtenant que les 452 mille 900 pesos qu’il en coûte nous donnent un ratio de 2 253 pesos par cheval-vapeur.

Honda Civic Type R

Sans aucun doute, c’est la voiture au design le plus spectaculaire de tout le segment et avec laquelle elle veut nous dire que les 306 chevaux de son moteur turbocompressé de 2,0 L ont toute la puissance pour maîtriser les meilleures pistes de course, également grâce à sa traction intégrale, donc avec un prix de 749 mille pesos nous donne un ratio de 2,447 pesos pour chaque ch.

