Les citoyens espagnols et divers pays européens font de plus en plus confiance au bitcoin

Faits saillants:

L’effondrement des marchés mondiaux n’a pas empêché les Européens de faire confiance au bitcoin.

Un Européen sur 9 pense que le bitcoin sera intégré dans la société en tant que monnaie, selon une enquête.

BitFlyer Europe a récemment publié les résultats de son deuxième indice de confiance dans les crypto-monnaies, une enquête qui montre que les utilisateurs en Espagne et dans divers pays d’Europe font de plus en plus confiance au bitcoin.

BitFlyer Europe est la branche européenne de l’une des plus grandes maisons de change du monde, en termes de volume d’échange de crypto-monnaie. L’équipe de BitFlyer a interrogé 10 000 personnes dans 10 pays d’Europe. L’enquête, appelée “Crypto-Confidence-Index”, est réalisée chaque année en mars, à partir de l’année 2019, il s’agit donc de sa deuxième édition. L’enquête réalisée en 2020 montre que La confiance des Européens dans le bitcoin augmente progressivement.

Pour créer l’indice de confiance, 1 000 personnes dans chacun des 10 pays ont été interrogées. La Belgique, le Danemark, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, l’Espagne et le Royaume-Uni étaient les pays étudiés. On a posé la même question à chaque répondant: pensez-vous que le bitcoin continuera d’exister dans 10 ans?

Les réponses disponibles pour le choix des répondants étaient: oui, en utilisation conventionnelle comme monnaie; oui, mais comme investissement ou sécurité; oui, mais il n’aura que des usages spécifiques; oui, mais je ne sais pas comment; non, mais il y aura d’autres formes de cryptage; non, quelque chose de nouveau prendra sa place; non, toutes les crypto-monnaies n’existeront pas.

La confiance augmente lentement mais régulièrement

BitFlyer note que même si l’enquête de cette année a été menée au rythme de la pandémie de Covid-19, La confiance des Européens dans les crypto-monnaies a augmenté de 3% par rapport à 2019.

Il est à noter que l’Italie mène l’enquête 2020 en termes de pays les plus optimistes quant à l’avenir des crypto-monnaies. La confiance de l’Italie l’an dernier était de 68%, alors qu’en 2020 il est passé à 72%. BitFlyer souligne que ces résultats les ont surpris, considérant que l’Italie a été l’un des pays les plus touchés par la pandémie.

Andy Bryant, COO de BitFlyer Europe, trouve “agréable de voir ces résultats indiquant une progression lente mais régulière des crypto-monnaies dans la conscience générale. Bien que nous puissions voir cela comme une réussite pour les monnaies numériques malgré la conjoncture économique difficile à laquelle nous sommes confrontés, il convient également de considérer que cela peut être dû en partie aux circonstances actuelles. »

La Pologne et les Pays-Bas se classent au deuxième rang des pays les plus optimistes, selon l’indice de confiance. En 2019, chacun d’eux a obtenu 67%, selon l’étude, alors que le pourcentage actuel est de 70%. Ainsi, les deux pays ont connu une augmentation de 3%, indique l’indice.

De son côté, l’Espagne occupait la quatrième place en 2019, avec 66%; en 2020, il occupe la troisième place avec 68%. Une augmentation de 2%. En revanche, la Norvège et le Royaume-Uni sont les seuls pays dans lesquels l’indice de confiance a diminué. La Norvège est passée de 73% à 67%, tandis que le Royaume-Uni a baissé de 1%.

L’enquête a également révélé qu’un Européen sur 9 pense que le bitcoin s’intégrera pleinement dans la société en tant que monnaie dans 10 ans. Cependant, même si un quart des Européens pensent que les crypto-monnaies continueront d’exister dans 10 ans, la plupart n’ont aucune idée de la façon dont ils seront utilisés.

CryptoNews a rapporté que l’Europe a récemment battu des records de volume d’échanges sur LocalBitcoins. Bien que cela soit lié à la situation générée par covid-19, l’étude de BytFlyer montre que l’adoption sur le continent a augmenté malgré la pandémie.