Les clés de l’histoire moderne de Dacia: de Logan à Sandero et bien plus encore

Dacia a connu de grands succès depuis 2004. La firme roumaine populaire regarde en arrière et passe en revue certains des événements clés de son histoire moderne. De son acquisition par le Groupe Renault au lancement des Logan et Sandero, en passant par le développement de son premier SUV ou son engagement indéfectible en GPL automobile (Autogas).

Dacia Ces dernières années, il est devenu un acteur important dans le secteur automobile en Europe. Plusieurs de ses modèles sont un réel succès et son statut de société low-cost lui a permis de récolter des chiffres de ventes imbattables sur certains marchés du vieux continent. Depuis son rachat par le groupe Renault, l’entreprise roumaine a subi une véritable révolution interne pour devenir ce qu’elle est aujourd’hui.

Passant en revue les moments clés de son histoire moderne, Dacia a décidé de regarder en arrière et de répertorier un total de 15 étapes qui, sans aucun doute, ont marqué l’avenir de l’entreprise. Nous passerons en revue tout au long de cet article certaines de ces étapes les plus importantes de Dacia dans son histoire récente. Une histoire récente qui a été marquée par le lancement de la Dacia Logan ou les différents records de vente. Il est à noter que la marque est officiellement présente dans 44 pays.

La Dacia Sandero est le véritable pilier central de la gamme Dacia.

Le lancement de la Dacia Logan

Le déploiement de Dacia en Europe et plus particulièrement dans le bassin méditerranéen a commencé avec la lancement de la Dacia Logan. Un modèle qui a marqué le renouvellement de la marque en 2004. Après son succès en Roumanie, pays natal de Dacia, il a entamé son parcours commercial en République Tchèque, en Hongrie, en Turquie et en Slovaquie. Un an plus tard, en 2005, il a atteint la Pologne, l’Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la Slovénie, la Bulgarie et la Moldavie.

L’arrivée de la Logan en Europe occidentale s’est produite à l’été 2005. Elle a également atterri sur le marché de l’Union européenne. Au cours des années suivantes, la gamme Logan s’est enrichie de différentes variantes de carrosserie, telles que Logan Break (2006), Logan Van (2007) et Logan pick-up (2008).

Dacia Sandero brise la scène

Le tournant de Dacia a eu lieu en 2008 avec la Présentation de Dacia Sandero. Le modèle qui a marqué l’évolution réussie de l’entreprise. Véritable best-seller et référence dans le segment B. Dès son lancement, il a joué l’atout de son rapport qualité / prix. C’est également un modèle qui se distingue par sa cabine spacieuse malgré ses dimensions extérieures mesurées.

Le Duster était le premier SUV de Dacia.

En 2009, le Dacia Sandero Stepway, une variante qui a permis au Sandero de paraître “crossoverized” et d’augmenter encore ses chiffres de vente. En 2019, la version Stepway représentait 65% des ventes de Sandero sur le marché espagnol. Et au fait, le Sandero est la grande référence en matière de chaîne privée, étant depuis quelques années le modèle le plus vendu.

Duster, le premier SUV de Dacia

Dacia a écrit un nouveau chapitre de son histoire en 2010 avec l’introduction de son premier SUV. Le Dacia duster. Ce SUV a pris peu de temps pour se positionner comme l’un des modèles les plus populaires de sa catégorie. Et pas seulement pour son prix attractif. Le Duster peut se vanter d’être l’un des VUS offrant les meilleures performances hors route. Dès le début, il avait une traction 4×4.

Au mois de novembre 2010, le Duster a atteint le demi-million de marques fabriquées. Ce modèle est produit dans l’usine de Dacia à Pitesti (Roumanie). 90% des véhicules qui quittent la chaîne de montage dudit centre de production sont destinés à l’exportation.

Dacia, la référence du GPL automobile (Autogas)

Dacia est sans aucun doute le grand référence en GPL automobile (Autogas) en Europe. Toute sa gamme est adaptée à l’utilisation de ce carburant alternatif. Dacia s’est positionné comme un leader des véhicules GPL en 2017. Actuellement, ils continuent de miser sur elle, et nous en avons la preuve avec le récent lancement de son moteur ECO-G.

Dacia établit 7 records de ventes consécutifs en Europe

Et enfin, nous devons mentionner tout particulièrement les chiffres de vente que Dacia a réalisés au cours de son histoire récente. Clôture de l’année 2019 avec son septième record de ventes consécutives en Europe, totalisant 564 854 unités vendues, ce qui se traduit par une croissance de 10,4%. La marque détient une part de marché de 3,6%. À l’échelle mondiale, ses ventes en 2019 se sont élevées à 763570, soit 5,1% de plus qu’en 2018.

