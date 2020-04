Les clients encouragent l’adoption des crypto-monnaies dans les institutions financières traditionnelles

Acuiti, en association avec Bitstamp et CME Group, à travers une enquête montre que les institutions financières traditionnelles pourraient se préparer à l’adoption des crypto-monnaies.

La fournisseur de données pour le marché mondial des dérivés, a interrogé 86 dirigeants des principaux groupes de services d’achat et de vente d’actifs et les propriétaires de groupes de négociation spécialisés dans le commerce traditionnel de produits dérivés.

Les données collectées par l’étude ont révélé les niveaux d’adoption actuels, se référant à elle comme la capacité d’offrir aux clients de négocier et de compenser avec au moins 1 spot d’actifs numériques ou d’instruments dérivés. En ce sens, il est souligné que les prestataires de services interrogés avoir 26% d’adoption des actifs numériquesParallèlement, les sociétés de négoce traditionnelles représentent 17%.

Le rapport a également examiné la vitesse d’adoption, la demande du marché pour les actifs numériques et la vitesse d’adoption liée à la demande. Cette comparaison a été effectuée en tenant compte des utilisateurs d’Europe, d’Amérique du Nord et de la région Pacifique de l’Asie. Le résultat a révélé que l’Asie-Pacifique est actuellement a la vitesse d’adoption la plus élevée par rapport à l’Europe et aux États-Unis.

Les taux d’adoption mis en évidence sur le continent asiatique sont dus, en partie, au fait que les sociétés commerciales avaient auparavant adopté un plus grand nombre de plateformes et d’instruments liés aux actifs numériques.

Pourtant, 97% des entreprises commerciales interrogées ont déclaré qu’elles envisageraient à nouveau l’opportunité dans les deux prochaines années ou moins, tandis que 45% prévoient de revoir l’idée dans six mois ou moins. En outre, l’étude indique que la demande actuelle des clients de cette région est beaucoup plus élevée que celle existant sur le continent européen et en Amérique du Nord.

Un autre point d’intérêt mis en évidence par les enquêtes est que sur les trois continents, la demande des clients dépasse la volonté des prestataires de services. En ce sens, il est expliqué que les clients sont ceux qui conduisent l’expansion du trading d’actifs numériques sur les 3 continents. C’est peut-être la raison pour laquelle certaines des institutions financières traditionnelles se préparent à ajouter des actifs numériques à leurs services.