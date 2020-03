Les clients Twyp ont Apple Pay

Twyp, le service de paiement instantané ING comme alternative à Bizum, peut désormais être ajouté au «portefeuille» de tout appareil iOS compatible pour effectuer des achats dans n’importe quel magasin avec la technologie sans contact, les paiements en ligne et les applications.

À partir de maintenant, les clients Twyp qui sont des utilisateurs iOS pourront payer leurs achats en toute sécurité dans n’importe quel magasin physique doté de la technologie sans contact, dans les magasins en ligne ou dans les applications.

ING a expliqué que le processus est “simple et a une sécurité maximale”, car l’application Apple Pay ne stockera ni ne partagera les données des clients lors du paiement.

Les clients Twyp ont également Google Pay disponible depuis l’année dernière, ce qui leur permet de payer avec leur carte prépayée via n’importe quel appareil Android.

ING a annoncé, il y a quelques semaines, avoir réalisé un bénéfice net d’environ 186 millions d’euros (258 millions d’euros bruts) en Espagne et au Portugal au cours de l’année 2019, soit 14% de plus que les 163 millions d’euros comptabilisés un an plus tôt , tel que avancé par le PDG de l’entité en Ibérie, Roel Huisman.

Huisman a annoncé ces résultats lors de la présentation des résultats de la banque dans la péninsule ibérique, ce qui a également influencé sa stratégie future, basée sur l’augmentation des revenus des hypothèques et des prêts et non sur les économies de coûts, principal Chemin de croissance de la banque traditionnelle.

Le PDG d’ING Espagne et Portugal, qui a assumé cette fonction en novembre dernier, a remercié le résultat de l’équipe “forte et engagée” de l’entité, transférant ainsi leur confiance et leur intention de “ne pas faire de changements radicaux”. Au début de l’été prochain, tous les employés déménageront dans un nouveau siège social à Campo de las Naciones, où toutes les activités seront unifiées.

ING Espagne et Portugal a ajouté 3% de clients sur l’année, pour un total de 4 millions, dont plus de la moitié (2,3 millions) est sa principale banque en ayant un compte de paie (+ 7% sur un an) ). “Nos clients sont avec nous parce qu’ils le souhaitent, pas à la suite d’une fusion ou d’une acquisition”, a expliqué la directrice de la banque des particuliers, Almudena Román.

Connexes

.