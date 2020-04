Les commandes de vêtements de 2,5 milliards de livres sterling annulées alors que le ministre du Bangladesh appelle au soutien du gouvernement britannique

Le Bangladesh dépend de l’industrie du vêtement pour plus de 80% de ses exportations // Les détaillants britanniques annulent 2,5 milliards de livres sterling de commandes de vêtements car Covid-19 affecte le secteur de la mode // Arcadia, Frasers Group, Asda, Debenhams, New Look & Peacocks ont annulé des contrats ces dernières semaines // Le ministre du commerce du Bangladesh, Tipu Munshi, a appelé le gouvernement britannique à soutenir l’industrie manufacturière

Les détaillants britanniques auraient annulé quelque 2,5 milliards de livres sterling de commandes de vêtements auprès de fournisseurs bangladais, plongeant l’industrie manufacturière du pays dans une «crise majeure».

Arcadia de Sir Philip Green, Frasers Group de Mike Ashley, Asda appartenant à Walmart, Debenhams, New Look et Peacocks de Philip Day ont tous annulé des contrats ces dernières semaines alors que l’impact de la pandémie de coronavirus s’installe.

Cependant, le détaillant de mode rapide Primark s’est engagé à payer les commandes dans le but de soutenir les fournisseurs pendant la crise.

La semaine dernière, Primark a annoncé qu’il débourserait 370 millions de livres sterling pour les commandes en plus des 1,5 milliard de livres de stock qu’il possède déjà dans les magasins, les dépôts et en transit.

Malgré cela, le ministre du Commerce du Bangladesh, Tipu Munshi, a déclaré que cela ne serait pas suffisant pour empêcher les fermetures d’usines et a appelé le gouvernement britannique à intervenir, a rapporté ITV News.

La grande majorité des usines du Bangladesh dans la capitale Dacca ont été fermées depuis le 26 mars.

Le gouvernement du Bangladesh a offert des prêts à faible taux d’intérêt aux propriétaires d’usine pour les aider à payer leur personnel pendant la crise.

Le secteur de l’habillement a été fortement touché par la pandémie, les exportations ayant chuté de 84% au cours de la première moitié d’avril, 2,3 milliards de livres sterling de commandes ayant été annulées ou suspendues, selon les propriétaires d’usine.

Le Bangladesh dépend de l’industrie du vêtement pour plus de 80% de ses exportations, avec quelque 4 000 usines employant environ quatre millions de personnes.

Asda a déclaré qu’elle n’avait annulé que 5% des commandes de fournisseurs bangladais, mais ne payait que 60% du prix convenu précédemment.

Pendant ce temps, New Look, qui a annulé 20% des commandes du Bangladesh peu après la fermeture de son magasin britannique, a maintenant rétabli une partie des 6,8 millions de livres sterling qu’elle avait initialement retenues.

