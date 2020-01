Les commerces de détail “en détresse” augmentent, en particulier les détaillants en ligne

Les experts prévoient que le nombre total d’entreprises britanniques en difficulté financière pourrait dépasser 500 000 plus tard cette année.

// 31 615 détaillants ont signalé des difficultés financières au quatrième trimestre 2019 – une augmentation de 2% d’une année sur l’autre, selon Begbies Traynor

// Le secteur de la vente au détail en ligne à lui seul a enregistré une hausse de 8% d’une année sur l’autre

// Globalement, le nombre d’entreprises en grande difficulté financière en décembre 2019 avait atteint 494 000

Le nombre de détaillants en grande difficulté financière a augmenté d’année en année, selon un rapport influent.

Les recherches de la société de restructuration d’entreprise Begbies Traynor ont révélé que, dans l’ensemble, le nombre d’entreprises en grande difficulté financière à la fin de décembre 2019 avait atteint près d’un demi-million – le nombre le plus élevé en 16 ans et une augmentation de 81% depuis 2016.

Les secteurs de l’immobilier et de l’immobilier, des services de soutien, de la construction et de la vente au détail ont été particulièrement touchés, entraînant des difficultés pour 494 000 entreprises, selon la recherche suivie de près par Red Flag Alert.

Dans le secteur de la vente au détail, 31615 entreprises ont déclaré des difficultés financières au quatrième trimestre de 2019, soit une augmentation de 2% d’une année sur l’autre.

Le secteur de la vente au détail en ligne a connu à lui seul une augmentation de 8% en glissement annuel des entreprises en grande détresse, pour un total de 9 117 détaillants en ligne.

“Le paysage des affaires au Royaume-Uni change lentement”, a déclaré Julie Palmer, associée de Begbies Traynor.

«Afin de capter l’attention des consommateurs, les entreprises doivent démontrer qu’elles ont non seulement un produit ou un service convaincant au bon prix, mais aussi un produit doté de solides références environnementales.

«Le consommateur moderne au Royaume-Uni est de plus en plus motivé par l’impact sur la planète, et donc l’attrait de la mode rapide, comme les modèles Boohoo et Primark, pourrait tomber en disgrâce en 2020.

«La clé pour les entreprises sera de suivre cette tendance et de comprendre les exigences modernes du consommateur.»

avec fils PA

