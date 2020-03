Les compagnies aériennes américaines demandent 50 000 millions de dollars pour faire face au coronavirus

«L’impact économique sur les compagnies aériennes américaines, leurs employés, les voyageurs et le public maritime est stupéfiant. Cette crise a frappé une industrie auparavant forte et saine à une vitesse fulgurante et nous restons préoccupés par le fait que les effets de cette crise continueront de s’aggraver », a déclaré un communiqué de Airlines For America, le syndicat de l’industrie.

Ces subventions comprennent une injection de 25 milliards de dollars et des lignes de crédit d’un montant équivalent, ainsi qu’une suspension temporaire des impôts, a indiqué le communiqué. Cette demande sans précédent s’explique par la catastrophe provoquée par la pandémie de coronavirus.

Chaque compagnie aérienne nord-américaine a suspendu des milliers de vols, reporté l’achat de nouveaux avions, annoncé des rappels volontaires et gelé les embauches. De nouvelles mesures d’économies pourraient être annoncées.

Les entreprises du secteur ont connu une baisse rapide de leur liquidité en quelques jours, a expliqué Airlines for America, qui demande au département du Trésor de traiter ce segment de l’aide.

De plus, ce groupe demande que les crédits soient gérés directement par la Réserve fédérale américaine (Fed) et soient disponibles dans 15 jours.

Les entreprises demandent également de récupérer l’équivalent des taxes d’aéroport payées depuis le début de l’année.

