Les compagnies aériennes espagnoles économiseront 80 millions pour le retard des frais de route

La secrétaire générale des transports, María José Rallo, a annoncé cette semaine que les compagnies aériennes espagnoles économiseraient 80 millions d’euros après que l’UE aurait décidé de retarder la perception des redevances de route.

Il s’agit d’une mesure supplémentaire qui, selon Rallo, s’ajoute à celles qui sont mises en place pour améliorer la liquidité et la trésorerie des compagnies aériennes face au ralentissement de l’activité enregistré par la crise sanitaire et au ralentissement de la mobilité et voyage.

Dans le cas de l’Espagne, ce lundi, début Pâques, seuls 300 vols ont été opérés, dont 84 correspondent à ceux effectués vers les archipels et entre les différentes îles Baléares et Canaries. 94 autres correspondaient à des liaisons avec l’UE et les 27 autres vers d’autres destinations internationales.

Lors de la comparution quotidienne du comité technique de gestion des crises, le secrétaire général des transports a constaté que les chiffres de la mobilité des citoyens restent au minimum.

Ainsi, le trafic de véhicules particuliers maintient une réduction de 83% par rapport aux volumes habituels, tant dans les accès aux grandes villes que dans le réseau autoroutier.

Quant aux transports collectifs collectifs, les trains de banlieue transportent à peine entre 3% et 8% des voyageurs réguliers, et ceux des AVE et des grandes et moyennes distances représentent environ un millier de passagers par jour, contre les 89.000 qu’ils utilisent habituellement.

Sur la même ligne, les lignes de bus interurbaines ont enregistré un taux d’occupation de 3%, atteignant le point que dans des liaisons telles que celles reliant Madrid à Gijón ou Jaén, ce lundi, seuls six passagers ont voyagé toute la journée, contre 2500 et 1 800, respectivement, transportent habituellement un autre lundi régulier normal.

La position élevée du ministère dirigée par José Luis Ábalos a insisté sur la nécessité de “maintenir cette discipline et de continuer à minimiser les déplacements”. “Nous sommes confrontés à des chiffres très optimistes, mais nous devons continuer avec la discipline”, a-t-il déclaré.

Il y a quelques jours, l’Association des compagnies aériennes (ALA) a demandé au gouvernement de ne pas abandonner le secteur aérien, qui est essentiel pour le développement du tourisme, et de prendre des mesures le plus tôt possible car la survie du secteur aérien est en danger, comme les chiffres de Pâques, avec une baisse de 95% des vols prévus pour cette période estivale par rapport à la même période il y a un an.

Les restrictions imposées à l’aviation par les différents gouvernements ont provoqué une baisse sans précédent de la demande, ce qui a conduit à la fermeture des terminaux de nombreux aéroports espagnols et a réduit l’activité aérienne pratiquement aux vols de rapatriement et de fret. À tel point que, alors qu’à Pâques 2019, 71 000 vols étaient enregistrés dans les aéroports du réseau d’Aena, cette année, il y a eu une baisse drastique de 95% avec seulement 3 550 vols prévus entre le vendredi 3 et le lundi 13 d’avril.

