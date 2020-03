Les compagnies de chemin de fer appellent à lever le blocus des routes contre le coronavirus

La persistance de ce blocus – que le SNTE maintient pour solliciter l’intervention des autorités pour arbitrer son choix interne – intervient à un moment complexe, car il entrave la libre circulation des marchandises à un stade délicat du fait de l’épidémie de coronavirus, a prévenu José. Zozaya, président de l’Association mexicaine des chemins de fer (AMF).

Le représentant de l’industrie, également président de la société Kansas City Southern de México, a indiqué que pour cette entreprise, les dommages ont entraîné l’arrêt de 15 trains et un total de plus de 1000 conteneurs, principalement des produits et marchandises pour l’industrie automobile. et commerces. Cependant, en cas d’urgence sanitaire, le transport des produits pour y assister augmente, il était donc crucial de dégager la route.

«Nous ne pouvons pas permettre qu’un canal de communication aussi important que le chemin de fer soit bloqué à un moment de crise financière et sanitaire mondiale, où des milliers de tonnes de nourriture, de médicaments et de marchandises sont transportées. Nous ne pouvons pas nous permettre ces luxes », a-t-il déclaré lors d’une interview.

Bien que le gestionnaire n’ait pas donné d’estimation de l’ampleur de l’augmentation du débit, il a réitéré que le problème sera qu’il n’y aura aucun moyen de faire parvenir ces produits à la population.

L’une des dernières estimations du blocus de San Marcos, Puebla, était de 633 750 tonnes sans mobilisation, avec un impact économique d’environ 166 millions de pesos, selon les informations de l’AMF au 9 mars dernier.

