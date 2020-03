Les compteurs de chaleur peuvent aider à lutter contre la propagation de Covid-19

Ce type de tests, bien qu’ils aient servi à prévenir et à exclure d’éventuels cas de Covid-19, peuvent être compliqués sur le plan opérationnel, car dans un aéroport, un centre commercial ou même lorsque des travailleurs entrent dans un bureau, le processus peut devenir fastidieux.

«Nous travaillons avec diverses technologies de l’internet des objets et dans ce cas, c’est un système qui est installé sur la Plaza Carso, avec l’idée que cet espace mixte peut surveiller la température des utilisateurs ou des résidents qui traversent cet espace. Il le fait sans avoir besoin d’une évaluation de personne à personne, ce qui réduit le risque que la personne fasse l’évaluation et est très précis, car la plage de température dont il dispose est très précise, 0,3 degrés Celsius “, a-t-il déclaré à Expansión, Rodrigo Escamilla, directeur du développement des nouvelles affaires chez Dahua Technology Mexico.

La technologie qu’ils utilisent est une caméra thermique et un appareil appelé Blackbody qui constituent ensemble un système de mesure de température d’imagerie thermique humaine de très haute précision. Le système se trouve à l’entrée du siège social de Torre II, Plaza Carso et enregistre en temps réel si la température corporelle de l’utilisateur dépasse 37,3 ° C, en cas de dépassement de la température, émet une alerte et l’entreprise Un protocole est en place pour réévaluer le patient possible.

Nous vous recommandons de faire un bureau à domicile

.