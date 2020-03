Les conseils d’administration de l’Ibex gagnent 7,8% de plus

Le conseil d’administration de l’Ibex 35 a augmenté sa rémunération totale cumulée de 7,8% en 2019, à 331,8 millions d’euros, tirée par le versement d’une rémunération et d’une prime aux administrateurs, selon les données soumises par les sociétés à la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV).

Les données correspondent à 33 des 35 sociétés du sélectif, car Arcelormittal n’a pas encore envoyé son rapport de rémunération et Inditex le fait plus tard, ayant un exercice différent.

Sur le total, 17 sociétés ont augmenté la rémunération des administrateurs, avec les augmentations d’Endesa (+ 163%), Repsol (+ 105%), Ferrovial (+ 98%), Cellnex (+ 68%), Meliá (+55 étant particulièrement significatif) %), Ence (+ 52%) et Sabadell (+ 43%).

À l’opposé, 16 sociétés Ibex ont réduit la rémunération de leur conseil d’administration, soulignant la baisse de MásMóvil (-76%), Naturgy (-66%) et Bankinter (38%).

La rémunération de l’ancien président d’Endesa, Borja Prado, s’est élevée à 14,79 millions d’euros, y compris une compensation de 9,61 millions et un paiement de 3,2 millions pour un accord de non-concurrence.

De même, Luis Suárez de Lezo, qui a quitté ses fonctions exécutives en tant que secrétaire général de Repsol, a perçu une rémunération de 19,26 millions d’euros, dont 11,3 millions d’euros et 2,56 millions d’euros de compensation économique pour la accord de non-concurrence non contractuel.

Dans le même esprit, la rémunération de l’ancien PDG de Ferrovial, Íñigo Meirás, était de 11,25 millions d’euros, avec une compensation de 8,16 millions d’euros et un règlement de 724 900 euros.

Dans le cas de Cellnex, la rémunération du conseil a été déclenchée par la prime d’un million d’euros reçue par son PDG, Tobías Martínez, pour la bonne évolution de l’entreprise en 2019.

De même, le président-directeur général de Banco Sabadell, Josep Oliu et Jaime Guardiola, respectivement, ont récupéré le bonus auquel un an plus tôt, ils ont renoncé à l’impact sur les résultats de la banque de migration de leur filiale britannique TSB, qui a contribué à la augmentation des rémunérations accumulées en 2019.

