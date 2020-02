Les conseils financiers font la différence. Le patrimoine croît de 35%

Gérez vos actifs pris en charge par un valide service de planification financière cela peut faire une différence. Cela est particulièrement vrai pour le segment de clientèle “grand public”.

C’est ce qu’une étude intitulée «Ce que ça vaut. Revisiting the value of financial advice “publié par l’institut anglais The International Longevity Center UK (ILC) avec le soutien de Royal London, dont il ressort que le contact conseillers financiers qualifiés peuvent s’avérer être un mouvement qui peut garantir une augmentation de la richesse personnelle nettement plus élevée que ceux qui ne le font pas.

La recherche, signée par Brian Beach, concentre son attention sur l’impact des services de conseil financier enregistrés entre 2001 et 2016 au Royaume-Uni mais offre un aperçu significatif de la valeur des services de conseil financier.

Pour le groupe «riche» identifié dans la recherche, le conseil a permis une augmentation moyenne de 24% de la richesse financière contre 35% pour le groupe non riche. Tout au long de l’échantillon, l’impact du conseil a permis une augmentation de richesse de plus de 47 milliers de livres en dix ans (plus de 56 milliers d’euros).

La recherche a également mis en évidence que ceux qui ont suivi les conseils pendant toute la période considérée se sont retrouvés avec une pension moyenne 50% plus élevée que ceux qui ne les ont consultés qu’au début de la période.

Steve Webb, directeur des politiques de Royal London, dit:

«Beaucoup de ceux qui reçoivent des conseils financiers peuvent en témoigner, mais il a toujours été difficile à quantifier. Cette recherche utilise les dernières méthodes statistiques pour identifier un pur «effet de conseil» et est étonnamment large.

Si les conseils financiers peuvent ajouter 40 000 £ à votre patrimoine en une décennie, il appartient au gouvernement, aux régulateurs, aux vendeurs et à la profession de consultant de travailler ensemble pour s’assurer que davantage de personnes participent à cette augmentation de richesse. “

David Sinclair, directeur de l’International Longevity Center, ajouté:

«Seule une minorité de la population se tourne vers un conseiller financier. Nous devons travailler ensemble pour attirer plus de gens à le faire. “

Selon la recherche, l’industrie du conseil et les décideurs politiques doivent travailler ensemble pour:

Veiller à ce que les consultants puissent communiquer clairement sur les coûts et les avantages du conseil

Utiliser la technologie comme moyen de fournir des conseils de qualité à moindre coût

Assurez-vous que ceux qui ne reçoivent pas de conseils professionnels peuvent toujours obtenir de bons résultats