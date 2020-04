Les consommateurs se soucient des réponses des coronavirus, mais voici comment les entreprises peuvent éviter d’en faire trop – Econsultancy

Selon une enquête menée par l’American Association of Advertising Agencies (4As) le 18 mars, 43% des consommateurs trouvent rassurant d’entendre des marques qu’ils «connaissent et en qui ils ont confiance» alors que la pandémie de COVID-19 se propage. Et 40% veulent savoir comment les entreprises réagissent à la pandémie de coronavirus, contre seulement 15% qui disent qu’elles ne veulent pas entendre parler des entreprises à l’heure actuelle.

Mais alors que la crise du COVID-19 se prolonge sans fin, les entreprises risquent de désactiver les clients et les parties prenantes si elles ne font pas attention à leurs stratégies de messagerie. En effet, une enquête plus récente menée par Digital Commerce 360 ​​a révélé que 43% des consommateurs pensent que les messages de coronavirus des détaillants semblent trop similaires et «perdent leur impact».

Comment les entreprises peuvent-elles garantir que leurs stratégies de messagerie ne se retournent pas? Voici les questions que chaque entreprise devrait poser avant de communiquer avec les clients et les parties prenantes au sujet de COVID-19.

Le message est-il essentiel ou non essentiel?

Bien que de nombreuses entreprises souhaitent naturellement communiquer sur la façon dont elles réagissent à COVID-19, certains messages sont nécessaires et d’autres non. Par exemple, les entreprises qui prennent des mesures qui auront un impact sur les clients, comme l’annulation de services ou la modification de commandes pour des commandes ou des réservations en attente, ont évidemment un besoin de communiquer avec les clients.

D’un autre côté, les entreprises qui souhaitent parler plus généralement de la manière dont elles réagissent à la situation – à la fois la mauvaise et la bonne nouvelle – devraient reconnaître que de tels messages ne sont pas essentiels. Bien que cela ne signifie pas qu’ils ne devraient pas être livrés, cela signifie qu’une attention supplémentaire devrait être accordée à la manière, au moment et à la manière dont ils sont livrés.

Quelle est notre relation avec la partie prenante?

La plupart des entreprises ont différents types de parties prenantes et COVID-19 présente une situation unique dans laquelle les entreprises peuvent avoir le désir ou le besoin de communiquer avec beaucoup sinon la totalité d’entre elles.

Cependant, les entreprises risquent de commettre une énorme erreur si elles tentent de communiquer avec toutes leurs parties prenantes avec un seul message, en même temps et via le même support. Au lieu de cela, c’est un moment qui appelle à la segmentation – une segmentation réfléchie et granulaire à cela.

Par exemple, il peut être très judicieux de segmenter les clients. On peut soutenir que les entreprises ont plus de raisons de communiquer avec des clients réguliers, ou des clients avec lesquels l’entreprise a récemment effectué des transactions, à propos de COVID-19 que des clients avec lesquels l’entreprise n’a pas fait de transactions récemment. Les entreprises doivent être particulièrement prudentes quant à la communication avec les clients inactifs et les clients avec lesquels ils n’ont pas communiqué récemment.

En termes simples, si une entreprise n’a pas envoyé de message à un ancien client depuis plus d’un an, elle devrait envisager d’envoyer un e-mail non essentiel à cette personne au moment où elle est bombardée d’e-mails COVID-19 de les entreprises avec lesquelles il entretient des relations actives sont, au mieux, plus susceptibles d’être ignorées et, au pire, peuvent être considérées comme une gêne.

Quand et combien devons-nous communiquer?

En fonction de la nécessité et de la nature d’une relation avec les parties prenantes, les entreprises peuvent déterminer plus raisonnablement le moment idéal pour les communications COVID-19, ainsi que la quantité d’informations à communiquer.

Cela est particulièrement vrai pour le courrier électronique. Étant donné le volume d’e-mails COVID-19 actuellement envoyés, les entreprises doivent considérer que si un message n’a pas besoin d’être remis maintenant, il pourrait avoir une meilleure chance d’être ouvert et lu ultérieurement. Et bien que de longues lettres de PDG puissent toucher toutes les bonnes notes du point de vue des relations publiques, les entreprises doivent être réalistes: la plupart des consommateurs ne vont probablement pas les lire complètement, voire pas du tout, surtout si le contenu n’est pas essentiel et / ou la relation du destinataire avec l’entreprise est du côté le plus faible.

Quel support est susceptible d’être le plus efficace et non le plus pratique?

La plupart des communications COVID-19 sont envoyées par e-mail et bien que cela puisse être le plus approprié dans de nombreux cas, les entreprises ne devraient pas oublier les autres supports dont elles peuvent tirer parti.

Pour les communications essentielles, les avis bien visibles sur le site Web d’une entreprise peuvent être très efficaces. Par exemple, les détaillants peuvent utiliser ces avis pour informer les clients des problèmes d’approvisionnement, des retards de livraison, etc. Et les agences de voyages peuvent utiliser ces avis pour informer les clients des changements qu’ils apportent liés à la pandémie.

Les entreprises qui ont utilisé d’autres médias, tels que les médias sociaux, les vidéos en ligne et les podcasts, pour établir des relations solides avec les parties prenantes les plus engagées et les plus investies peuvent considérer ces médias comme des alternatives potentielles au courrier électronique car ils peuvent être utilisés pour réduire l’encombrement et livrer messages à des segments précieux.

Rappelez-vous: ce n’est pas tout pour l’entreprise

La pandémie qui déferle sur le globe est à bien des égards un événement sans précédent qui défie les entreprises comme jamais auparavant. Alors que la sagesse conventionnelle veut que les entreprises restent engagées et répondent, la stratégie de communication lors d’un événement comme celui-ci devrait à tous les niveaux incorporer une humilité due à la reconnaissance que l’entreprise n’est pas le centre de l’univers pour la grande majorité de ses parties prenantes des employés.

En restant humbles, les entreprises sont beaucoup plus susceptibles de trouver des réponses aux questions ci-dessus qui sont appropriées et raisonnables pour ces temps extraordinaires.

