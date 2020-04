Les constructeurs automobiles reprennent leurs activités en Espagne

La liste des constructeurs automobiles présents en Espagne qui relancent l’activité industrielle s’allonge à un rythme accéléré. De grandes marques telles que Mercedes, Renault, SEAT et Volkswagen ont rouvert leurs centres de production après plusieurs semaines de fermeture en raison de la pandémie provoquée par le coronavirus COVID-19.

L’Espagne est un pays producteur de véhicules. C’est pourquoi la crise générée par la pandémie de coronavirus COVID-19 affecte particulièrement notre industrie automobile. À la mi-mars dernier, tous les centres de production de véhicules disséminés sur le territoire espagnol ont dû fermer pour empêcher la propagation du virus. Maintenant le les constructeurs automobiles reprennent leurs activités.

A partir d’aujourd’hui lundi 27 avril le principal constructeurs automobiles présents en Espagne Ils ont rouvert leurs centres de production et ont commencé à reprendre, de manière progressive et sûre, l’activité normale d’avant cette crise qui affecte à la fois le fonctionnement du secteur automobile, tant dans l’activité industrielle que commerciale.

Quels constructeurs automobiles ont repris leur activité en Espagne? Comme nous l’avons indiqué précédemment, depuis aujourd’hui, lundi, plusieurs des plus importants fabricants opérant en Espagne ont rouvert toutes (ou la plupart) de leurs usines. SIÈGE C’est l’une de ces marques qui a choisi de rouvrir ses usines. La marque espagnole emblématique a rouvert ses usines de Martorell, Barcelone et Componentes.

En volume et en modèles, SEAT est l’un des constructeurs automobiles les plus concernés qui exerce son activité sur notre territoire. Et c’est que Martorell produit des véhicules aussi importants que le León, Ibiza, Arona et même l’Audi A1 Sportback. Au cours des deux premières semaines après cette journée, quelque 325 voitures seront produites quotidiennement.

Volkswagen C’est une autre marque qui rejoint la liste des fabricants qui reviennent lentement à la normale. N’oubliez pas que l’usine Volkswagen en Espagne est située à Pampelune (Navarre). La production de véhicules reprend en raison de la disponibilité des composants, car la chaîne d’approvisionnement a également été affectée. Volkswagen produit la Polo et la T-Cross en Navarre.

Une autre marque qui a fait de même est Renault. La signature du losange maintient le retour progressif à l’activité dans ses usines. Ses centres de production à Valladolid et à Séville fonctionnent déjà et les usines de Palencia et Valladolid où les voitures sont fabriquées feront de même le 29 avril. Concrètement, les Captur, Kadjar, Mégane et Mégane Sport Tourer sont produites.

Et d’autre part, bien que non moins important, nous avons le retour à l’activité de Mercedes

en son centre situé à Vitoria. La marque de la star revient pour fabriquer la Mercedes Classe V et la Vito, à la fois dans les variantes passagers et fourgonnette. La société a confirmé qu’elle augmentera progressivement sa production à 100%, à la fois en fonction de la demande et du courtier en composants.