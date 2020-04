Les constructeurs britanniques prévoient de rouvrir les chantiers de construction dans les prochaines semaines

Une vague d’entreprises de construction a annoncé son intention de recommencer à construire. Combien de temps faut-il pour remettre la construction de maisons au Royaume-Uni sur la bonne voie?

Un certain nombre de constructeurs britanniques ont révélé leur intention de rouvrir leurs chantiers de construction dans les semaines à venir, tandis que certains ont déjà commencé leurs réouvertures progressives. Cela survient alors que le secrétaire au logement, Robert Jenrick, a exhorté les entreprises qui peuvent encore opérer dans le secteur de la construction à se remettre en marche.

Persimmon, Taylor Wimpey, Vistry et Redrow ramèneront tous des travailleurs sur leurs chantiers. Cela impliquera bien sûr de s’en tenir aux règles de verrouillage actuellement en place. Par exemple, les conversations en face à face doivent être limitées à 15 minutes et les personnes doivent pouvoir travailler à deux mètres l’une de l’autre.

Cependant, le gouvernement a été critiqué pour ne pas avoir rendu suffisamment claires les directives pour les chantiers. Cela a conduit certaines entreprises de construction à être critiquées pour rester ouvertes. D’autres ont fermé initialement mais ont maintenant pu rouvrir.

Comment les constructeurs peuvent-ils fonctionner?

De nombreux constructeurs de maisons adoptent une approche progressive pour rouvrir leurs sites. Taylor Wimpey, par exemple, commencera à reprendre ses activités le 4 mai et augmentera sa capacité au cours des semaines suivantes. Il a élaboré de nouveaux protocoles et révisé les orientations, et fournira des EPI aux travailleurs si nécessaire.

Il applique également un code de conduite Taylor Wimpey COVID-19, auquel tous les membres du personnel, les sous-traitants et les fournisseurs doivent se conformer.

Le directeur général de Taylor Wimpey, Pete Redfern, a déclaré: «Nous sommes maintenant convaincus que nous avons des plans et des processus clairs en place afin que nous puissions reprendre en toute sécurité sur site de manière progressive à partir du 4 mai.»

Persimmon et Vistry ont également commencé une réouverture progressive, à partir de cette semaine. Comme Taylor Wimpey, ils ont passé les dernières semaines à concevoir de nouveaux protocoles pour permettre un retour au travail en toute sécurité.

«Rien n’est plus important pour nous que la santé, la sécurité et le bien-être du public, de nos collègues, sous-traitants et fournisseurs. Après avoir passé le mois dernier à développer et tester de nouveaux protocoles de site qui intègrent les mesures de distanciation sociale et de protection nécessaires, nous pensons que nous sommes maintenant en mesure de retourner sur le site en toute sécurité et de soutenir la reprise économique du Royaume-Uni après la pandémie. »

De même, Redrow commencera ses opérations à la mi-mai, après la fermeture de ses sites fin mars.

Le gouvernement a besoin de plus de soutien

Le secrétaire au logement, Robert Jenrick, soutient la décision de rouvrir davantage de chantiers de construction. Son soutien, ainsi que les mesures prises par les grands constructeurs, pourraient encourager de nombreux petits constructeurs. Il est donc à espérer que le marché de la construction pourrait reprendre assez rapidement.

Dans sa déclaration, Jenrick a déclaré: «Je souhaite la bienvenue aux développeurs qui rouvrent les sites après avoir soigneusement pris en compte les conseils de santé publique. La construction des logements dont le pays a besoin est d’une importance vitale. Le travail dans la construction peut et doit continuer. »

“J’espère que d’autres constructeurs de maisons rouvriront bientôt – une fois qu’ils auront également travaillé sur la manière de respecter les directives en matière de distanciation sociale et de protéger leur personnel.”

Cependant, certains pensent que le gouvernement devrait faire plus pour aider l’industrie. Justin Gaze, responsable des terrains à bâtir résidentiels à Knight Frank, estime qu’il doit y avoir une approche plus pragmatique.

«L’extension de l’aide à l’achat et l’assouplissement des réglementations de planification pour donner aux développeurs une plus grande flexibilité sur l’article 106 et les paiements de la redevance d’infrastructure communautaire (CIL) seraient les bienvenus. L’introduction d’un congé de timbre et la rationalisation du processus de transfert constitueraient également un stimulant majeur. Ces mesures constitueraient sans aucun doute un véritable moteur pour l’économie britannique au sens large; aider à créer des emplois, de nouveaux logements et, à terme, des recettes pour la trésorerie via une liquidation accrue du marché. »

Prédictions pour 2020 et au-delà

La plupart des experts de l’industrie conviennent qu’il est tout simplement trop tôt pour dire exactement comment COVID-19 aura un impact sur l’industrie de la construction de maisons. Cependant, le fait que de nombreuses entreprises ont déjà trouvé des solutions à ce problème est un signe prometteur.

Un rapport de Knight Frank a récemment révélé qu’il pourrait y avoir une baisse de la production de près de 35% dans le secteur.

Oliver Knight, associé de recherche chez Knight Frank, a déclaré: «Plus intangible, le sentiment des consommateurs aura également un impact sur la reprise, et le fait demeure que les constructeurs de maisons ne construiront que ce qu’ils peuvent vendre. À court terme, cela signifiera donner la priorité au redémarrage et à l’achèvement des sites où il y a des commandes clients existantes.