Les coûts des prêts immobiliers à l'achat poursuivent leur tendance à la baisse

Les données publiées par Mortgage Brain ont révélé que les coûts hypothécaires d'achat-location (BTL) ont continué de baisser au cours des trois derniers mois, offrant une joie festive aux propriétaires.

Cette année a vu une tendance à la baisse du coût de la majorité des prêts hypothécaires BTL, les économies les plus importantes pouvant être réalisées sur des contrats à taux fixe à plus long terme. Les propriétaires pourraient réaliser une économie annuelle de 360 ​​£ sur un prêt à valeur fixe (LTV) de 70% sur une hypothèque de 150000 £ par rapport à l'année dernière, car les taux sont en moyenne inférieurs de 4,4%.

Un taux fixe à deux ans est inférieur de 1,7% à celui d'il y a 12 mois, économisant 126 £ sur un prêt hypothécaire LTV de 150 000 £ à 60%, et les taux restent bas sur les trackers à 70% LTV de deux ans sans changement significatif au cours des trois derniers mois .

Mark Lofthouse, PDG de Mortgage Brain, a déclaré: "Notre dernière analyse trimestrielle BTL montre des réductions de coûts au cours des trois derniers mois."

«Lorsqu'ils sont consultés au cours de 2019, ils montrent qu'il y a eu une baisse continue des taux, entraînant des baisses de prix substantielles, en particulier pour les produits à taux fixe de cinq ans.»

Les taux devraient encore baisser au cours de la nouvelle année

Selon le courtier en prêts hypothécaires en ligne Property Master, le coût des prêts hypothécaires à taux fixe devrait encore baisser après la victoire électorale des conservateurs.

Angus Stewart, directeur général de Property Master, a déclaré: «… nous pensons que toutes les chances sont que les taux chuteront encore plus. Premièrement, la victoire des conservateurs, avant même qu'elle ne se produise, a renforcé la livre sterling, supprimant ainsi un facteur qui aurait pu encourager la Banque d'Angleterre à augmenter ses taux.

"Deuxièmement, deux membres du Comité de politique monétaire de la Banque ont voté pour des taux plus bas la dernière fois, ce qui nous fait penser que la baisse est plus susceptible d'être le prochain mouvement du taux de base. Les étoiles sont alignées pour des taux hypothécaires plus bas pour les propriétaires pressés de la nouvelle année. »

La tendance à la baisse des coûts hypothécaires après achat est apparue en premier sur BuyAssociation.