Les coûts des publicités ciblant les utilisateurs de Safari ont chuté de 60% en raison de l’ITP, mais les annonceurs manquent-ils le scénario? – Econsultancy

Au cours des deux années qui se sont écoulées depuis qu’Apple a introduit Intelligent Tracking Prevention (ITP) pour son navigateur Web Safari, les prix des annonces ciblant les utilisateurs de Safari ont chuté de 60% selon les données de la firme de technologie publicitaire Rubicon Project.

ITP élimine pratiquement la possibilité pour les annonceurs de cibler des individus en fonction de leurs habitudes de navigation à l’aide de cookies, ce qui signifie que «l’attrait d’un utilisateur SafITPITPari dans une vente aux enchères a chuté», a déclaré Michael Barrett, PDG de Rubicon Project, à The Information. “Il n’est pas facile d’identifier un utilisateur.”

Et cela ne va pas être plus facile car l’équipe Apple WebKit vient d’annoncer des ajouts ITP qui sont encore plus agressifs pour bloquer les tentatives de suivi et fermer les failles qui pourraient être exploitées par les trackers.

L’incapacité de suivre les utilisateurs lorsqu’ils voyagent sur le Web jette une clé dans les plans de nombreux annonceurs qui cherchent à atteindre les utilisateurs dans des publics cibles clés. Par exemple, de nombreux annonceurs souhaitent atteindre les consommateurs aisés et s’appuyer sur le suivi comportemental basé sur les cookies pour les aider à identifier ces utilisateurs.

Mais le suivi comportemental basé sur les cookies est-il vraiment nécessaire?

Le nombre d’études portant sur l’efficacité du ciblage comportemental est relativement faible. Une étude récente qui a examiné la relation entre le ciblage comportemental et les revenus des éditeurs a révélé que les éditeurs diffusant des annonces avec des cookies permettaient de réaliser un gain étonnamment faible (4%) de revenus. Bien que cela ne signifie pas nécessairement que les annonceurs ne réalisent pas de rendements plus élevés grâce à des publicités ciblées sur le comportement, une hypothèse de marché efficace suggérerait que si les revenus des annonceurs étaient sensiblement plus élevés, les éditeurs gagneraient beaucoup plus qu’un modeste 4% en utilisant ces publicités. .

Est-il possible que la valeur des annonces ciblées sur le comportement soit surestimée? Étant donné que les annonceurs surestiment considérablement le retour sur investissement des dépenses publicitaires numériques en général parce qu’ils ne tiennent pas compte des effets de sélection, il semble tout à fait possible, sinon probable, que les annonceurs surestiment également de manière significative la valeur du ciblage comportemental basé sur le suivi des cookies.

Comment mesurer le marketing dans un monde sans suivi des cookies

Une belle opportunité pour les annonceurs?

On peut dire que les annonceurs n’ont pas besoin de ciblage comportemental pour atteindre efficacement des segments spécifiques. La publicité contextuelle est de retour en vogue grâce à la répression du suivi basé sur les cookies. Bien que la publicité contextuelle ne puisse garantir qu’un utilisateur spécifique fait partie du segment souhaité, à grande échelle, certains types de contenu attireront certains types de consommateurs dans des proportions plus importantes. Ainsi, s’ils ciblent ce contenu, ils peuvent cibler efficacement ces consommateurs.

Le défi, bien sûr, est que les annonceurs ont orienté leurs achats programmatiques autour du ciblage comportemental. Mais ils n’ont pas à abandonner le programmatique pour réorienter autant de DSP, vu l’écriture sur le mur, qui offrent désormais des capacités de ciblage contextuel de plus en plus robustes.

Les annonceurs peuvent également envisager d’augmenter leur utilisation des marchés privés qui leur donnent accès à l’inventaire d’éditeurs spécifiques. De toute évidence, certains éditeurs atteignent certains publics et beaucoup peuvent fournir des données vérifiées sur la composition de leurs publics.

De ce point de vue, la dévaluation des utilisateurs de Safari sur le marché de la publicité numérique semble exagérée et offre une opportunité intéressante pour les annonceurs. Les annonceurs devront éventuellement s’adapter à un monde dans lequel le suivi des utilisateurs est beaucoup plus limité et au lieu d’éviter les utilisateurs de Safari, les annonceurs avant-gardistes peuvent se préparer pour l’avenir et profiter en même temps de la vente temporaire des utilisateurs de Safari.

Optimisation des campagnes programmatiques – Guide des meilleures pratiques