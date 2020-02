Les craintes liées au coronavirus affectent le commerce de détail de luxe lors des grandes semaines de la mode

Au moins 5 créateurs chinois auraient annulé les défilés de mode prévus pour la Fashion Week de Paris la semaine prochaine

// L’épidémie de coronavirus continue d’avoir un impact sur le secteur du luxe

// LVMH, Kering et Richemont ne dépendent pas autant de la Chine pour la fabrication, mais devraient encore faire face à des pressions

// La Chine a tiré 80% de la croissance de groupes de luxe tels que LVMH et Kering

L’industrie du luxe a fait face à sa plus grande menace depuis la crise financière de 2008 grâce à l’épidémie de coronavirus en Chine.

Selon le Financial Times, pas moins de 1 000 acheteurs de mode chinois des plus grands défilés de mode européens se seraient retenus de participer aux défilés de mode ce mois-ci, ajoutant une pression sur le secteur du luxe.

Les consommateurs chinois ont représenté environ 40% des 281 milliards d’euros (231 milliards de livres sterling) dépensés en produits de luxe dans le monde l’an dernier, selon la société de services financiers Jefferies.

LIRE LA SUITE:

Au moins cinq créateurs chinois auraient annulé des défilés de mode prévus pour la Fashion Week de Paris la semaine prochaine, et Chanel et Prada ont reporté des événements distincts prévus pour mai en Chine.

La Chine a entraîné 80% de la croissance de groupes de luxe tels que LVMH et Kering.

L’épidémie a perturbé les chaînes d’approvisionnement pour plus de vêtements de milieu de gamme, les détaillants et les marques de mode se demandant si les usines chinoises seront en mesure de livrer leurs collections automne-hiver prévues.

Pendant ce temps, les usines en Chine produisent la majorité du coton, des tissus et de la soie du monde, avec tout, des manteaux aux maillots de bain pour des marques de mode telles que H&M, Next et Tory Burch.

Alors que les groupes de luxe tels que LVMH, Kering et Richemont ne dépendent pas autant de la Chine pour la fabrication, les analystes ont prédit que les ventes de luxe pourraient encore être affectées, car la situation est actuellement jugée négative en ce qui concerne la demande mondiale de la Chine.

Cependant, Gucci, le détaillant le plus rentable de Kering, a riposté en diffusant en direct le défilé de sa collection femme automne-hiver à Milan, en utilisant Weibo, l’une des plus grandes plateformes de médias sociaux de Chine – dans le but de maintenir l’engagement des acheteurs chinois.

“Nous réaffectons maintenant, marque par marque, cet inventaire à d’autres régions du monde afin de ne pas être trop en stock en Chine”, a déclaré le président-directeur général de Kering, François-Henri Pinault, lors d’une conférence de presse la semaine dernière.

Au Royaume-Uni, Next a déclaré récemment à des analystes qu’elle avait environ 20 millions de livres de stock à risque en Chine.

La livraison retardée aux détaillants signifie que les vêtements arrivent trop tard pour la saison prévue et doivent ensuite être marqués pour être vendus.

En janvier, la valeur du FTSE 100 a chuté de 44 milliards de livres sterling et les groupes de vente au détail de luxe ont vu leurs actions baisser en raison des craintes liées aux coronavirus qui continuent d’avoir un impact sur le commerce.

Les actions LVMH ont perdu 2,49% en début de séance, tandis que les actions de Kering et Richemont s’échangeaient de plus de 3% lundi matin.

Burberry a fermé 24 de ses 64 magasins en Chine continentale plus tôt ce mois-ci, alors que l’épidémie de coronavirus continuait de faire craindre.

De plus, Nike temporairement fermer la moitié de ses magasins en Chine.

Le géant de la technologie Apple a fermé ses 42 magasins en Chine pendant au moins huit jours en raison de la propagation du virus, tandis que le détaillant de denim Levi a fermé environ la moitié de ses magasins en Chine.

La société mère de Michael Kors Capri Holdings a averti au début du mois que le épidémie de coronavirus pourrait entraîner un coup de 100 millions de dollars (77 millions de livres sterling) aux revenus.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette