Les craintes pour le commerce de détail comme 11,7 millions pourraient être en congé ou au chômage dans les prochains mois

Le commerce de détail a été identifié comme l’un des deux secteurs les plus à risque qui seraient touchés par une forte augmentation du chômage ou du personnel en congé dans les prochains mois, selon un rapport.

Jusqu’à 11,7 millions de personnes dans tous les secteurs pourraient être en congé ou au chômage au cours des trois prochains mois, selon un article d’un groupe de réflexion indépendant Resolution Foundation.

Le rapport indique que les employés des secteurs de l’hôtellerie et de la vente au détail les moins rémunérés sont les plus susceptibles, 50% de plus que la moyenne, d’être touchés.

Analysant l’impact différent de la crise de Covid-19 sur le marché du travail, le rapport déclare: «Jusqu’à 3,1 millions d’employés (46%) dans ces secteurs pourraient être mis en congé, avec 800 000 travailleurs supplémentaires dans cette partie de l’économie devenant sans emploi.

«En revanche, seulement 4% des personnes travaillant dans le secteur le mieux payé, la finance et les assurances, sont susceptibles d’être mises en congé.»

Il intervient alors que le programme gouvernemental de conservation des emplois (JRS) du Coronavirus est lancé aujourd’hui.

Le rapport intitulé Launching An Economic Lifeboat: The Impact Of The Job Retention Scheme a mis en garde contre l’étendue possible du chômage, mais a souligné l’impact d’atténuation du programme.

«Bien que nous estimions que le non-travail pourrait augmenter de 11,7 millions au T2 2020, cela est fortement orienté vers l’utilisation du JRS (8,3 millions d’employés)», a-t-il déclaré.

“Le chômage pourrait encore augmenter fortement pour atteindre 3,4 millions (10%) au T2 2020, mais à cause du JRS, il n’atteindra pas des niveaux catastrophiques.”

Il a ajouté que le JRS “pourrait bien avoir le coût budgétaire le plus élevé de toute intervention”, ajoutant que le gouvernement devait fournir “des mises à jour régulières sur l’adoption du régime” et qu’il y avait “des arguments solides pour étendre le régime pour couvrir des heures de travail plus courtes”. .

L’économiste de la Fondation Resolution, Daniel Tomlinson, a déclaré: «Le programme de maintien dans l’emploi bienvenu du gouvernement est ce qui se situe entre la Grande-Bretagne qui connaîtra un chômage élevé au cours des prochains mois et des niveaux catastrophiques de chômage à long terme à l’époque de la dépression.

«Il s’avère particulièrement essentiel dans les grands secteurs peu rémunérés comme l’hôtellerie et la vente au détail, où environ la moitié de la main-d’œuvre ne travaille plus.

«La priorité à partir d’aujourd’hui est que le gouvernement traite les réclamations le plus rapidement possible afin que les millions d’entreprises qui en dépendent obtiennent le soutien financier dont elles ont besoin.

«Étant donné le rôle central du programme à la fois dans la création d’un filet de sécurité et dans le redémarrage de l’activité économique, le gouvernement devrait fournir des mises à jour régulières sur l’utilisation et les paiements, et l’étendre pour permettre des heures de travail plus courtes.»

avec fils PA

