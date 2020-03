Les créateurs de Final Fantasy investissent dans un gameplay basé sur Ethereum

Le jeu “The Sandbox” de la société Animoca Brands obtient 2 millions USD pour le développement de la version 3D du jeu sur le réseau Ethereum.

Animoca Brands et sa filiale TBS Gaming ont annoncé les résultats du tour de financement auquel Square Enix, une société qui a créé des jeux comme Final Fantasy, Tomb Raider et Space Invaders, a participé. À ce sujet, Yosuke Matsuda, président de Square Enix, souligne ce qui suit:

Les jeux qui utilisent la blockchain n’en sont plus à leurs balbutiements et commencent progressivement à avoir une présence plus importante. Plutôt que de traiter les jeux de blockchain comme une opportunité d’investissement spéculatif, nous pensons que pouvoir apporter quelque chose de nouveau aux expériences de jeu de nos clients sera la clé de la croissance.

Le fonds d’investissement B Cryptos Inc. du Japon, True Global Ventures 4 Plus Fund GP et Mindfulness Venture Fund I, LP, entre autres, ont également participé au cycle d’investissement. Comme l’explique Animoca Brands, les accords ont été exécutés entre juillet et septembre 2019, bien que “les inquiétudes soulevées par la Bourse australienne aient retardé l’annonce publique”. 83% de l’investissement était en espèces, tandis que les 17% restants ont été réalisés avec des bitcoins et des attaches.

Le Sandbox 3D est un jeu à monde ouvert, qui se développe depuis 2018. TBS Gaming a publié un jeton ERC-20 appelé SAND, avec lequel les utilisateurs et les entreprises peuvent acheter des LANDS, qui représentent les parcelles du jeu.

Posséder LANDS vous permet de créer, jouer et monétiser des jeux vidéo via le jeton, qui peut être échangé par des éthers. Une fois la version blockchain publiée, en 2020, The Sandbox 3D deviendra l’une des premières plates-formes de jeux décentralisées gérées par cette communauté.

Sur le projet, Sébastien Borget, COO de TBS Gaming, a déclaré que The Sandbox est un pionnier dans le domaine des jeux de blockchain, des jetons durables (NFT) et de la propriété numérique.

Nous sommes ravis d’avoir Square Enix avec nous en tant que développeur stratégique, soutenant notre vision ambitieuse de la construction du métaverse, où les créateurs peuvent créer des jeux sur leur terrain et utiliser les actifs commerciaux avec notre marché de manière entièrement décentralisée.

Sébastien Borget, COO de TBS Gaming

TBS Gaming a déjà vendu plus de 10 000 parcelles de jeu, ce qui se traduit par élevant environ 1 300 éthers. De plus, la société prévoit déjà de réaliser le troisième cycle de vente de TERRES le 30 mars.