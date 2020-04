Les crypto-monnaies atteignent un creux sur le marché noir d’Internet grâce au coronavirus

Un rapport préparé par la firme Chainalysis révèle comment la pandémie de coronavirus a changé la relation entre le prix du bitcoin et la façon dont les utilisateurs dépensent la crypto-monnaie.

Dans l’étude, publiée ce 30 mars, l’équipe Chainalysis montre quel a été le comportement des utilisateurs qui, au milieu de la crise provoquée par le coronavirus, ont décidé de dépenser des crypto-monnaies pour le paiement de services au lieu de les renvoyer chez eux du changement. Le but était savoir si la pandémie a provoqué un changement dans la façon dont les utilisateurs dépensent leurs bitcoins.

L’analyse évalue les changements possibles dans les schémas de transaction de trois catégories de services: les services commerciaux, les services de jeux et les marchés darknet, qui présentaient certaines variations en termes de quantité de bitcoins. reçu. La baisse du prix du bitcoin à partir de la semaine du 9 mars est considérée comme l’une des principales raisons.

Sur la base de ce qui précède, Chainalysis affirme que le coronavirus pourrait provoquer un changement dans la façon dont le prix du bitcoin affecte les dépenses de crypto-monnaies.

Le rapport présente un graphique qui exprime la corrélation entre le prix moyen quotidien du BTC avec l’activité de réception quotidienne de chaque zone de service. Le graphique qui suit prend en compte les données d’avant et après la crise des coronavirus.

Source: analyse de chaîne

Dans le graphique ci-dessus, une corrélation positive signifie que le service reçoit plus de bitcoins à mesure que le prix de la devise augmente. Alors qu’une corrélation négative signifie que le service reçoit moins lorsque le prix augmente et plus lorsque le prix diminue.

De cette façon, du 20 février au 20 mars, vous pouvez voir comment la corrélation entre le prix du bitcoin et les dépenses payées en BTC dans les services marchands a diminué. Bien que “l’utilisation de ces services ait diminué, elle ne s’est pas déroulée comme prévu”, selon les analystes.

Dans le cas des paris, il est dit que l’utilisation du jeu n’a commencé à baisser que quelque temps après la baisse du prix du bitcoin et a continué de baisser même lorsque le prix a commencé à se redresser. Pendant ce temps, la corrélation pour le marché du darknet a considérablement augmenté.

La baisse des prix a le plus touché le dark web

Dans le graphique précédent, on observe que les services marchands et de paris ont pu résister à la baisse du prix du BTC car la baisse de leurs revenus n’a pas été aussi sévère. Cependant, les marchés du darknet ont vu leurs revenus baisser, tout comme le prix du BTC.

Cela attire l’attention des analystes car, au cours des mois précédents, la corrélation entre le prix du BTC et les marchés du dark web était faible. Cela signifie que, auparavant, une légère augmentation des ventes était attendue lorsque le prix du BTC a baissé. N’oubliez pas que les articles illégaux tels que les drogues et les armes sont échangés sur les marchés du darknet.

Cependant, la crise sanitaire mondiale actuelle pourrait être la raison pour laquelle ce marché a eu ce comportement. Comme expliqué par Chainalysis, les clients ne peuvent plus acheter autant d’articles illégaux en raison d’une crise sanitaire. Alors que les fournisseurs ont peut-être réduit leurs ventes de peur que le prix du bitcoin ne continue de baisser. Ainsi, la situation causée par le coronavirus pourrait créer des difficultés pour les trafiquants de drogue à obtenir les fournitures nécessaires à leurs opérations.

Il convient de noter qu’en 2019, les paiements avec des crypto-monnaies sur le darknet ont considérablement augmenté. Selon un rapport également préparé par Chainalysis, environ 790 millions USD ont été dépensés sur ce marché l’année dernière. 0,8% de ce montant, soit 6,32 millions de dollars, a été payé avec des crypto-monnaies.