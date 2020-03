Les crypto-monnaies autonomisent les femmes

Le mois de la femme est l’occasion idéale de parler des problèmes qui empêchent l’égalité des chances entre hommes et femmes. Et, bien qu’il soit de plus en plus petit, les femmes continuent d’être confrontées à la discrimination et au manque de moyens d’être indépendantes dans le monde entier. Quelque chose que les crypto-monnaies peuvent aider, comme en témoignent Gemini et la Fondation Mona dans notre Tweet d’aujourd’hui:

Femmes: autonomisation de la crypto

Partout dans le monde, les femmes sont confrontées à des défis pour que leurs droits soient reconnus. Soit la disparité des salaires dans les pays occidentaux, soit les répressions les plus inhumaines auxquelles ils sont soumis dans les pays d’Afrique et du Moyen-Orient. La libération des femmes est un point à l’ordre du jour qui doit être traité d’urgence.

Et dans ce secteur, comme dans la plupart des problèmes qui affectent notre planète, les crypto-monnaies peuvent être d’une grande aide. Comme moyen de promouvoir l’autonomisation des femmes. En donnant aux femmes du monde entier une source de revenus, soit en tant que commerçantes cryptoactives, soit en tant qu’experts dans un secteur ascendant comme la technologie Blockchain.

Au bout du compte, si quelque chose aura besoin de l’économie mondiale dans les décennies à venir, ils seront des experts de cette nouvelle technologie, homme ou femme. Par conséquent, lors de la formation dans ce domaine, les femmes auront jusqu’à présent accès à des opportunités inconnues. Cela leur permettra de gagner en autonomie et en indépendance par rapport à leurs pairs masculins. Quelque chose que Gemini, la société des frères Winklevoss, travaille en alliance avec la Fondation Mona et The Giving Block.

«Le potentiel de #crypto au profit des femmes du monde entier est transformateur. Ce # IWD2020, nous avons établi un partenariat avec @Gemini & @TheGivingBlock pour sensibiliser aux disparités financières entre les sexes. » Priez le tweet de la Fondation Mona.

Ainsi, Gemini et The Giving Block profiteraient des installations de la crypto-monnaie pour mener des opérations dans le monde entier, afin de financer un programme tel que la Fondation Mona. Démontrer comment le monde crypto et les luttes féministes peuvent se serrer la main à travers le monde.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le