Les crypto-monnaies devraient être utilisées comme moyen de paiement pour se développer, déclare PayPal CTO

Faits saillants:

Le directeur technique de PayPal, Sri Shivananda, estime que davantage de cas d’utilisation sont nécessaires pour les crypto-monnaies.

Il pense que les crypto-monnaies sont davantage considérées comme des actifs que comme des moyens de paiement.

Sri Shivananda, CTO de PayPal, l’une des plus grandes sociétés de paiement au monde, estime que les crypto-monnaies ont encore un long chemin à parcourir en matière d’adoption massive. Malgré le soutien reçu par l’élimination de l’interdiction des actifs numériques par l’Inde, Shivananda a déclaré que la plupart des consommateurs les considèrent comme des actifs, plutôt que comme des devises avec demande de paiement.

Shivananda a pris la parole lors de la dernière conférence du Global Business Summit d’Economic Times, qui s’est tenue en Inde. Entre autres problèmes financiers, a offert son point de vue sur le statut des crypto-monnaies. À son avis, les gens doivent commencer à les utiliser pour effectuer des paiements, plutôt que de se concentrer simplement sur leur valeur en tant qu’actifs.

Ce qui se passe dans de nombreux cas avec les crypto-monnaies, c’est qu’elles sont devenues plus un jeu d’actifs que des devises. La principale chose à garder à l’esprit dans cette entreprise est d’être attentif aux consommateurs. Si les consommateurs estiment qu’ils peuvent tirer un avantage des crypto-monnaies, tout le reste sera automatiquement aligné.

Shivananda a également noté que la numérisation des devises n’est qu’une question de temps, étant donné la croissance constante d’Internet. Il a ajouté qu’à son avis, lorsque tous les participants, y compris les consommateurs, les commerçants, les régulateurs, les gouvernements et les sociétés FinTech, comprennent les avantages et leurs besoins, les crypto-monnaies joueront un rôle beaucoup plus importantdéclara-t-il.

Le CTO de PayPal a également parlé des dernières nouvelles liées aux crypto-monnaies, provenant de leur pays d’origine, l’Inde. Comme indiqué la semaine dernière, la Cour suprême de l’Inde a levé l’interdiction imposée il y a deux ans par la Reserve Bank of India (BRI) au commerce de crypto-monnaie. Bien qu’il soit rapporté que la BRI a l’intention de contre-attaquer, le CTO de PayPal pensez-vous que ce fut un pas dans la bonne direction.

Raison pour laquelle PayPal a quitté la Balance

Lorsque Facebook a annoncé sa future crypto-monnaie, Libra, le projet a été soutenu par 23 entreprises mondiales en tant que partenaires. Les noms comprenaient Uber, MasterCard, Visa, Spotify et, étonnamment, PayPal.

Les régulateurs ont rapidement commencé à arrêter le projet et certains partenaires l’ont finalement abandonné. PayPal était parmi ceux qui ont abandonné le plan, affirmant à l’époque qu’ils voulaient travailler dans leur entreprise principale.

Shivananda a abordé la question de l’abandon du projet Facebook par PayPal, mais a souligné une raison légèrement différente. Il a dit que lorsqu’ils sont montés à bord, l’idée était d’aider les “personnes négligées, qui n’ont pas le soutien du système aujourd’hui”. Cependant, Shivananda a continué, peu de temps après que le plan “ait eu l’impression que cela n’allait pas se produire à court ou moyen terme”.

Version traduite de l’article de Jordan Lyanchev, publiée dans CryptoPotato