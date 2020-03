Les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies, déclare le président de la Fédération brésilienne des banques

Les crypto-monnaies ne remplissent aucune des fonctions classiques d’une monnaie, a déclaré le président de la Fédération brésilienne des banques (Febraban), Murilo Portugal, lors d’un débat à la Fondation Fernando Henrique Cardoso (FHC) qui s’est tenu le vendredi 20 mars.

Le débat, intitulé “Impact de la révolution numérique sur le système financier”, a débattu des impacts des nouvelles technologies sur les services financiers. Parmi les sujets mentionnés figurent la FinTech, le Big Data, la Blockchain et l’intelligence artificielle.

Selon le Portugal, les crypto-monnaies ne répondent à aucun des trois principes fondamentaux de la monnaie fiduciaire, qui servent d’unité de compte, de moyen d’échange et de réserve de valeur. «On les appelle des pièces mais ce ne sont pas des pièces, c’est pourquoi on les appelle des crypto-monnaies. Ils ne remplissent aucune des fonctions classiques telles que permettre aux gens de fixer des prix, soit comme moyen de paiement, soit comme réserve de valeur car la volatilité est très élevée “, a-t-il déclaré.

De manière générale, le président de Febraban a évoqué la révolution numérique dans son ensemble, qui “transforme radicalement les secteurs économiques”. Il a également cité l’évolution de l’octroi des crédits, des paiements et des assurances. Il a souligné le fait que “cette révolution est une combinaison de nouvelles technologies dans les domaines de l’informatique et de la communication qui génère une vague d’innovations”.

Selon le Portugal, l’argent et l’information deviennent équivalents. De cette manière, estime que les données et les informations finiront par être réglementées de la même manière que l’argent. “C’est une expérience qui, je pense, se produit.”

Selon le président de Febraban, le Brésilien est déjà numérique, principalement la jeune génération. “Ils sont dans un autre monde, pas le monde auquel les gens étaient habitués”, a-t-il dit.

Pour souligner, il a mentionné quelques chiffres. Il a expliqué qu’au Brésil l’accès à Internet est de 56% et que plus de 75% de la population économiquement active a un téléphone portable. Considérez donc qu’en ce moment simplicité, praticité, rapidité et sécurité sont nécessaires dans les transactions, car “nous traversons une transition financière très rapide”.

Murilo Portugal a une solide carrière bâtie dans le secteur économique du secteur public et dans les organisations internationales. Diplômé en droit de la Federal Fluminense University UFF (RJ) et diplômé en développement économique de l’Université de Cambridge (Royaume-Uni), il a occupé plusieurs postes publics au Brésil.

Il est également passé par la direction de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) jusqu’à occuper le poste de numéro un de la Fédération brésilienne des banques, en mars 2011. Selon le portail d’informations, Folha São Paulo, son départ de la Febraban est prévu pour fin mars de cette année.

Version traduite de l’article de Wagner Riggs, publié sur le portail do Bitcoin.