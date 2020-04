Les crypto-monnaies prennent un virage pour la pandémie

Le Bitcoin se négocie au-dessus de 7000 $

Les crypto-monnaies prennent un tournant pour la pandémie que nous vivons, à commencer par le Bitcoin. La BTC est passée au-dessus de 7 000 $ et a ouvert des portes pour des gains plus forts avant la moitié des récompenses du mois prochain.

Le prix de la principale crypto-monnaie sur le marché a culminé à 7200 $. Il a clôturé jeudi avec un gain d’environ 4%, son plus gros gain en un jour depuis le 6 avril.

Surtout, la crypto-monnaie, supérieure en valeur de marché, a trouvé une acceptation supérieure à la résistance moyenne clé à 7000 $.

Plusieurs altcoins supérieurs ont également rebondi fortement. Ether (ETH) a enregistré un bénéfice de 17,77%, tandis que Binance Coin (BNB) et Chainlink (LINK) ont augmenté respectivement de 11,65% et 15,02% jeudi.

Les crypto-monnaies font volte-face depuis la pandémie, note le rapport de l’Université d’Oxford

La pandémie COVID-19 a provoqué des modèles inattendus et révélateurs chez les commerçants de crypto-monnaie. Selon de nouvelles recherches, les crypto-monnaies ont fait volte-face.

Dans un article intitulé “Comment la crise affecte Crypto: le coronavirus comme test », la Faculté de droit de l’Université d’Oxford a noté que le marché de la cryptographie avait fait un virage serré à mi-parcours de la crise.

Dans le poste, ils ont analysé la période du 1er janvier au 11 mars. Les enquêteurs en question ont constaté qu’au départ, les prix du marché et le volume global des échanges augmentaient à mesure que le nombre de cas identifiés de COVID-19 augmentait.

Cette corrélation positive a été inversée, les investisseurs tirant leurs liquidités des cryptomonnaies et les marchés ont commencé à baisser. Causer chaque crypto-monnaie pour refléter ce changement différemment.

Le document tire plusieurs conclusions clés de certaines constatations. Notant que les marchés de crypto-monnaie pourraient, selon un avis, être compris comme une source de risque systémique pour le système financier traditionnel en temps de crise.

La plateforme Bitcoin LGO intègre des Fireblocks

La plateforme institutionnelle de gestion des actifs numériques Fireblocks a annoncé que la plateforme de trading Bitcoin LGO intégrera son infrastructure de sécurité et son API. C’est un effort pour étendre votre offre de produits.

Selon une annonce, l’intégration permettra à LGO d’augmenter la vitesse à laquelle les clients peuvent accéder et retirer des fonds en tirant parti de la liquidité de l’écosystème Fireblocks.

Cette décision vise également à fournir une sécurité maximale et une meilleure exécution aux investisseurs institutionnels, a déclaré LGO.

PlanB s’attend à ce que la valeur de la crypto-monnaie Bitcoin soit plus élevée après la réduction de moitié

Le créateur du modèle de tarification stock-to-flow (S2F) pour Bitcoin (BTC) s’attend à ce que la prochaine réduction de moitié de Bitcoin génère une valeur 10 fois supérieure à la crypto-monnaie leader du marché.

Dans une série de tweets le 16 avril, PlanB a déclaré qu’il s’en tenait à la hausse des prix de Bitcoin en “Un ordre de grandeur” dans les deux ans après la réduction à la mi-mai.

La réduction de moitié de l’OMI #bitcoin 2020 sera comme 2012 et 2016. Selon le modèle S2F, je m’attends à un prix 10x (ordre de grandeur, pas précis) 1-2 ans après la réduction de moitié. La réduction de moitié sera déterminante pour le modèle S2F. J’espère que cette réduction de moitié nous en apprendra plus sur les fondamentaux sous-jacents et les effets de réseau pic.twitter.com/kiTdN0n3Lu

– PlanB (@ 100trillionUSD) 16 avril 2020

Poursuivant, PlanB a répondu aux demandes de renseignements sur la corrélation de la crypto-monnaie avec les marchés traditionnels. Une préoccupation majeure parmi de nombreux opérateurs est qu’une répétition de mars pourrait encore se produire. Avec la possibilité que le BTC / USD perde 60% en une journée en raison de la chute des actions.

Soulignant le Dow Jones, PlanB a soutenu que la corrélation actuelle était le résultat d’une crise de coronavirus plus large. Ce n’était pas une fonctionnalité permanente pour Bitcoin.

