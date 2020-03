Les crypto-monnaies remplaceront-elles les cartes de crédit à l’avenir?

Nous vivons dans un monde où vous pouvez vous déplacer sans transporter un seul billet ou pièce dans votre poche, grâce aux cartes de crédit. Si vous revenez dans le passé et expliquez à quelqu’un que dans un morceau de plastique vous stockeriez votre argent et l’utiliseriez n’importe où, vous auraient-ils cru? Pensez-vous que la même chose pourrait se produire mais avec les crypto-monnaies?

Origine des cartes de crédit

L’utilisation moderne de la carte de crédit a commencé vers 1914, bien que ce ne soit une pratique reconnue qu’à la fin des années 40. C’est cette année que Western Union a conçu et offert une carte uniquement à ses clients les plus sélectionnés.

Puis, à la fin des années 40, diverses sociétés ont officiellement commencé à créer leurs propres cartes de crédit. Cependant, ils n’avaient pas grand-chose en commun avec ceux que nous avons actuellement, car ils n’étaient utiles que dans les établissements des entreprises qui vous ont donné la carte. C’était simplement une méthode pour attirer plus de clients en facilitant la possibilité «d’acheter sans argent physique».

Malgré cela, en 1950, New York a été témoin de l’invention de la première carte de crédit telle que nous la connaissons: Diner’s Club par Frank X, McNamara, Ralph Sneider et Alfred Bloomingdale. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette histoire, vous pouvez entrer ici et en savoir plus.

Depuis lors, les cartes de crédit ont continué d’évoluer. Les transactions commerciales sont devenues beaucoup plus faciles et plus rapides avec la carte en éliminant les facteurs de méfiance ou de manque de fonds.

Les crypto-monnaies pourront-elles remplacer les plastiques à l’avenir?

Beaucoup d’entre nous se posent la même question, car chaque invention met du temps à devenir populaire et commune. De plus, comme cela s’est produit avec les cartes de crédit, des adaptations sont nécessaires pour faciliter l’utilisation des crypto-monnaies.

Pour l’instant, il existe des crypto-monnaies et des cartes de crédit, mais la première option peut-elle remplacer l’autre?

Même, il y a ceux qui prennent comme une référence amusante à l’épisode des Simpsons dans lequel ils assurent que les crypto-monnaies sont l’argent du futur et que la technologie Blockchain aussi. Cependant, nous ne saurons pas si cela se produira jusqu’à ce que cela se produise.

Pour l’instant, les crypto-monnaies ressemblent plus à un actif d’investissement et de spéculation qu’à un actif d’échange. Cependant, il y a ceux qui ont confiance dans les pièces stables pour remplir cette tâche.

La vérité est qu’avant que ce changement ne puisse être effectué, certaines choses doivent changer et s’améliorer dans l’écosystème de la crypto-monnaie. Par exemple, des pièces comme Bitcoin sont conçues pour une limite de production prédéfinie. Par conséquent, si vous prévoyez de l’utiliser comme monnaie, certaines personnes n’y ont probablement pas accès.

De plus, il y a des parties de la planète où l’électricité n’est pas garantie, et encore moins l’accès à Internet pour effectuer des transactions numériques. Ensuite, certains processus de validation sont lents et même s’ils sont en cours d’élaboration, pour l’instant le système ne prend pas en charge les transactions mondiales à chaque seconde.

Cependant, tout n’est pas négatif. Si nous considérons l’augmentation de la popularité et de la diversification des crypto-monnaies depuis la création de Bitcoin, nous verrons que cela n’a fait que croître. Nous devons maintenant voir comment les rendre plus accessibles jusqu’à ce que les pièces qui remplaceront les cartes de crédit puissent être correctement nommées.

