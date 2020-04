Les crypto-monnaies utilisant le consensus PoS enregistrent des rendements d’investissement inférieurs

Les crypto-monnaies qui mettent en œuvre la preuve de participation, en anglais Proof of Stake (PoS), dans le cadre de leur protocole de consensus et qui ont moins de 40% de leurs actifs détenus en réserve, ont baissé de prix cette année, selon une étude réalisée par le chercheur de Messari Wilson Withiam.

Afin de déterminer l’influence que le test de participation pourrait avoir sur le prix des crypto-monnaies, Messari a analysé la corrélation entre le pourcentage d’approvisionnement en liquide avec la fluctuation des prix de 21 projets utilisant ce protocole de consensus. Sur cette base, l’étude a déterminé que le prix de la plupart des actifs cryptographiques analysés est tombé en dessous de 20% jusqu’à présent cette année.

Compte tenu du mécanisme des réseaux PoS dans lesquels il y a un pourcentage d’actifs misés par les utilisateurs d’un réseau pour garantir leur participation, le récit n’a été alimenté dans l’écosystème qu’en réduisant l’offre de pièces en circulation , la demande a augmenté et, par conséquent, le prix des cryptomonnaies restantes a augmenté. Cependant, l’étude de Messari a révélé que cette relation est peu probable, étant donné que les crypto-monnaies avec le plus grand volume d’actifs réservés à la participation des utilisateurs, telles que Cosmos (ATOM) avec plus de 90% et Synthetix (SNX), avec plus de 80%, ont baissé de prix courant 2020.

L’analyse de Messari a déterminé que toutes les pièces PoS avec moins de 40% des fonds en réserve ont des rendements négatifs. Source: Messari

D’un autre côté, Withiam a conclu que la dynamique des prix peut être plus étroitement liée aux annonces spécifiques liées à chaque projet, ce qui est cohérent avec Dash (DASH), qui l’année dernière a atteint des jalons en termes d’adoption, quelque chose qui a coïncidé avec un le prix des crypto-monnaies augmente au-dessus de 40% de sa valeur à ce moment-là. Plus de 60% des crypto-monnaies du réseau Dash sont en circulation, ce qui est beaucoup moins que celles détenues par ATOM et SNX.

Bien que l’étude se réfère aux chiffres du 1er avril, au moment de la rédaction de cet article, le marché des crypto-monnaies a une valorisation égale à celle du 1er janvier 2020, soit environ 192 000 millions de dollars. Par conséquent, on peut voir que 14 des 21 crypto-monnaies avec le consensus PoS inclus dans l’étude ont une performance négative, inférieure au marché pris dans son ensemble.

Les crypto-monnaies qui utilisent une preuve de participation ont récemment attiré l’attention des investisseurs, car plusieurs fournisseurs de services ont ajouté ce protocole de consensus à leurs plateformes. Même les projets existants tentent d’intégrer cette fonctionnalité. En fait, l’année dernière, Vitalik Buterin a annoncé qu’un autre mécanisme de consensus sera mis en œuvre sur le réseau Ethereum, car la deuxième crypto-monnaie au monde en termes de capitalisation boursière, prévoit de migrer vers cet algorithme en raison de ses avantages inhérents.

L’algorithme de consensus de preuve de mise, introduit pour la première fois sur le forum Bitcointalk en 2011, est une alternative différente au modèle PoW, pour valider les transactions et parvenir à un consensus distribué. Il a récemment gagné en popularité car il est considéré par certains comme un moyen plus rentable et plus efficace de sécuriser les transactions via un réseau distribué. Avec le mécanisme PoS, les participants (nœuds) envoient une transaction spéciale qui bloque leurs fonds pendant une certaine période de temps et leur permet d’entrer dans le processus de création et de validation des blocs. Selon le type d’algorithme, le réseau définit aléatoirement le participant qui peut proposer le bloc suivant à ajouter à la chaîne.