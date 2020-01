Les défis du bien-être italien, expliqués en chiffres

Pensions, santé, politiques sociales: les trois piliers du bien-être risquent de se retrouver écrasés par le poids d’un profil démographique qui se dégrade et une croissance insuffisante. Peu de chiffres suffisent pour comprendre l’ampleur globale de l’aide en Italie. Au total, le poids de ces trois piliers était, en 2018, égal à 488,3 milliards d’euros. Dans ce chiffre, la composante de loin la plus importante, soit 57,6%, est constituée des dépenses de retraite.

La caisse de retraite ne peut cependant pas compter sur un flux de cotisations de la population active suffisant pour équilibrer ses comptes. Ainsi, l’appel manque 29 milliards d’euros, dont le poids tombe sur la fiscalité générale. À ces 29 milliards s’ajoutent 115 milliards de dépenses pour le système de santé qui, compte tenu des dépenses de retraite nettes des cotisations versées par les travailleurs, est le poste le plus cher du système de protection sociale.

Le rapport “Bien-être social, Italie”

La question soulevée dans le rapport 2019 du groupe de réflexion “Bien-être social, Italie“, Développé par Groupe Unipol avec la Maison européenne – Ambrosetti elle est inévitable: quel sort ce système rencontrera-t-il dans les années à venir? Plusieurs tendances poussent les experts à croire que les déséquilibres du système deviendront plus évidents à l’avenir.

Selon le comité scientifique, composé de Veronica De Romanis, Giuseppe Guzzetti, Walter Ricciardi et Stefano Scarpetta, une première tendance à fort impact est l’allongement de l’espérance de vie, qui a augmenté de 1,7 an en moyenne depuis 2008. Fait qui nous amène inévitablement à penser que la partie de la citoyenneté qui a le plus besoin de services de santé et de prévoyance le fera plus longtemps et avec des coûts plus élevés pour la communauté. À l’opposé, celui de la partie active et productrice de l’entreprise, il y aura plutôt un revers.

Au cours de la même période, le taux de natalité a diminué de 25% et, dans le même temps, l’automatisation et la technologie pourraient réduire de 15% les emplois au cours des 15 à 20 prochaines années.

L’équilibre semble donc se diriger vers une aggravation des relations entre ceux qui auront besoin de l’aide sociale et ceux qui seront en mesure de travailler pour produire la richesse nécessaire à son financement. La combinaison des tendances démographiques et des changements sur le marché du travail entraînera une baisse de 2,3 millions de travailleurs en 2050, avec un ratio de 1,1 retraité par travailleur.

Ajuster le bien-être, quelles solutions

En supposant que la plupart de ces dynamiques sont difficiles à inverser, les solutions proposées par le think-tank insistent sur une plus grande implication active du citoyen dans la planification de ses besoins.

Les «4 piliers d’action» proposés pour faciliter la transition d’un système de protection passif à un système de protection actif sont, en résumé:

a) l’amélioration du suivi du bien-être, le partage de la quantité de données publiques et privées pour faciliter les processus de décision;

b) réorganiser et simplifier les mécanismes tels que les primes et les déductions pour garantir une relation public-privé efficace;

c) encourager la participation à des fonds de pension complémentaires et soutenir des programmes de tutorat pour les travailleurs de plus de 55 ans;

d) promouvoir l’autonomisation des individus et des entreprises à travers des campagnes qui stimulent une approche proactive des citoyens. Ce dernier est peut-être l’aspect le plus important d’un point de vue culturel.

Pour plus d’informations, voir le dossier “Safe living” publié dans le magazine Wall Street Italia en janvier 2020.