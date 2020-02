Les demandes de prêts des ménages augmentent en janvier 2020

Les familles italiennes demandent de plus en plus de prêts. C’est ce qui ressort du Système d’Information sur le Crédit du CRIF selon lequel le mois de janvier 2020 enregistre un + 5,9% par rapport au même mois de 2019.

Le moteur de la performance positive était i prêts personnels (+ 9,7%), mais aussi des crédits ciblés contribuent au résultat positif, marquant un + 2,9%. Cependant, le montant moyen demandé baisse dans l’ensemble des prêts personnels et finalisés à 9408 euros (-2,7% par rapport au même mois en 2019). Dans le détail, en ce qui concerne les prêts finalisés en janvier, la valeur moyenne demandée était de 6 914 euros (-0,4% par rapport à janvier 2019), tandis que pour les prêts personnels, elle s’élevait à 12 415 euros (-5,8%). .

L’analyse de la distribution des demandes de prêts pour durée du prêt confirme que même en janvier, la classe sur 5 ans est celle dans laquelle se concentrent les préférences des Italiens, avec une part de 26,2% du total. L’incidence des plans de remboursement de moins de 12 mois a augmenté, passant de 15,8% en 2019 à 16,4%. En ce qui concerne les prêts finalisés, la classe dans laquelle le plus grand nombre de demandes a été concentré est celle des moins de 12 mois, avec 22,7% du total, malgré une baisse de 2,4 points de pourcentage, tandis que les demandes de prêts le personnel s’oriente de plus en plus vers des plans de remboursement sur 5 ans, qui représentent 44,0% du total. examen Simone Capecchi, directrice générale du CRIF:

“Dans cette phase caractérisée par une évolution rapide du comportement des particuliers, les établissements de crédit accordent une grande attention à ce qui est techniquement défini «Prêt instantané», où les doctrines traditionnelles d’évaluation de la solvabilité sont soudées avec les nouveaux paradigmes du crédit rapide découlant de l’entrée en vigueur de la PSD2, la nouvelle législation européenne qui a ouvert l’ère de l’open banking. Cela oblige les opérateurs du secteur à se doter de solutions et de processus capables de répondre de manière toujours plus rapide et efficace aux besoins des clients. “