Les dépenses de la Saint-Valentin devraient décevoir, selon une nouvelle étude

La période des achats de la Saint-Valentin devrait accumuler un peu plus de 1 milliard de livres sterling de revenus cette année au Royaume-Uni, soit une augmentation de 0,6% par rapport à l’année dernière, selon une nouvelle étude.

Les dépenses des acheteurs à cette occasion “restent limitées par les faibles revenus disponibles et la confiance des consommateurs”, a rapporté GlobalData.

La firme a déclaré que la mode et la beauté ont des opportunités limitées de générer des dépenses plus élevées autour de l’événement que les autres secteurs.

Pendant ce temps, le secteur de l’alimentation et des boissons reste «la plus grande opportunité pour les détaillants d’attirer les dépenses à cette occasion».

“Les détaillants espèrent lutter contre cela en ciblant un public alternatif, en s’inspirant de la journée de la Chine pour attirer ceux qui ne sont pas associés à l’auto-don”, a déclaré GlobalData.

L’année dernière, la folie des dépenses publiques qui accompagne souvent la Saint-Valentin n’a pas réussi à sauver la chute globale des ventes pour le mois de février.

Selon le dernier High Street Sales Tracker de la firme de comptabilité et de conseil aux entreprises BDO, les ventes en magasin ont chuté de 1,6% par rapport à un faible indice de référence de 2,2% pour la même période en 2018.

