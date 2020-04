Les dépenses de vengeance ont commencé en Chine, les magasins de luxe ont pris d’assaut

Alors que la réouverture progressive des villes reste inconnue, les économistes ont déjà commencé à spéculer que l’un des premiers comportements des consommateurs après l’urgence du coronavirus sera le soi-disant “Dépenses de vengeance”, ou même se venger du shopping, ou “faire l’achat de produits pour se venger” contre l’isolement, les virus et l’immobilité forcée.

Un premier goût a été ces derniers jours, lorsque, est entré dans le phase deux, les Chinois ont afflué dans les magasins de luxe pour faire du shopping. En témoigne l’essor des recettes rapporté par nouvelle boutique Hermès à Canton qui, samedi, a rouvert ses portes après les longues semaines de fermeture.

En un jour, la maison de couture française s’est inscrite un retrait de 2,7 millions de dollars, chiffre d’affaires jamais atteint auparavant par un magasin en Chine.

Les ventes record d’Hermès suggèrent que les riches Chinois, après de longs mois consacrés à la consommation essentielle, semblent vouloir se “consoler” avec des achats de luxe.

Si telle est la tendance, les prochains mois s’annoncent décidément brillants pour les comptes du secteur du luxe.

Après tout, les dépenses de vengeance sont un phénomène né en Chine immédiatement après la révolution culturelle du milieu des années 80 du siècle dernier et en partie s’était déjà manifesté en 2003 après l’épidémie de Sars.

Aujourd’hui, cependant, le désir de dépenser semble plus fort que par le passé selon le China Daily et se concentre principalement sur les biens inutiles: le luxe, la restauration, le divertissement et les voyages seront, au moins sur papier, les secteurs les plus impliqués dans cette relance de la consommation dans le post-coronavirus.