Les dépenses moyennes par habitant dans les politiques non-vie de l’Italie

5 février 2020, par Massimiliano Volpe

En 2018, le recouvrement des primes émises brutes dans le secteur non-vie a été légèrement supérieur au chiffre de 33 milliards d’euros, dépense moyenne de la nation par personne à 547 euros. L’Ivass le fait savoir dans le dernier bulletin statistique sur la répartition régionale et provinciale des primes brutes.

En 2018, les provinces dont les dépenses par habitant étaient supérieures à la moyenne nationale (547 euros) étaient de 42/35 au Italie du Nord (contre 38 en 2017) et 7 en centre (la collection globale des Centre Nord dépasse 65% du national); les 19 provinces avec des valeurs par habitant supérieures à 650 euros – tout d’abord Milan, Gênes, Trévise, Vercelli et Aoste – sont situés dans le nord de l’Italie, à l’exception des deux provinces centrales: Rome (705 euros) e Florence (680 euros). Les 16 provinces avec les dépenses par habitant les plus faibles, jusqu’à 300 euros, sont en Sud et dans Îles.

Si la composante Vie est également prise en compte, la dépense annuelle moyenne des Italiens pour les polices d’assurance s’élève à 2234 €.

