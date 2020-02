Les députés exhortent le gouvernement à prendre plus au sérieux la criminalité dans le commerce de détail

Les commentaires des députés à Westminster viennent au milieu des preuves de plus en plus nombreuses de l’augmentation de la criminalité dans les commerces de détail à travers le pays.

// Les députés répondent à une consultation gouvernementale sur la violence et les abus envers le personnel du commerce de détail

// Les députés ont exhorté le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Justice à prendre plus au sérieux la criminalité dans le commerce de détail

Les ministres ont été encouragés à viser les magasins en raison de l’incapacité apparente du gouvernement à traiter sérieusement les délits de vente au détail, ont averti les ministres.

Le député conservateur Laurence Robertson a souligné les préoccupations des commerçants alors qu’il exhortait le ministère de la Justice et du ministère de l’Intérieur à s’assurer que cela soit considéré comme une affaire sérieuse.

Il a également demandé quelles mesures les ministres prenaient pour augmenter la durée des peines pour les personnes condamnées pour des délits de vente au détail.

Le ministre de l’Intérieur, Chris Philp, a déclaré qu’il s’attendait à ce que la question soit l’un des domaines sur lesquels les forces de police se concentrent à mesure que leur nombre d’agents augmente.

S’exprimant aux Communes, Philp a déclaré aux députés: «Les magasins sont l’élément vital de nos communautés locales et ils devraient être libres de vaquer à leurs occupations sans crainte.»

Il a ajouté que le vol à l’étalage est passible d’une peine maximale de sept ans.

Robertson a ensuite déclaré: «Peut-il m’assurer que non seulement son propre département, mais aussi le ministère de l’Intérieur prennent au sérieux la criminalité dans le commerce de détail, et en particulier la criminalité dans les magasins, car il y a un sentiment au sein du commerce que ce qu’on appelle parfois le crime de faible intensité n’est pas du tout prise au sérieux – ce qui, bien sûr, ne fait que l’encourager. »

Philp a répondu: «Je pense que l’une des choses sur lesquelles les 20 000 policiers supplémentaires se concentreront est exactement le problème que vous avez évoqué, en veillant à ce que nos commerçants soient en sécurité – et lorsque des crimes sont commis contre eux, ceux-ci font l’objet d’une enquête approfondie et de poursuites. . “

Les commentaires des députés à Westminster viennent au milieu de preuves de plus en plus nombreuses d’incidents criminels dans les commerces de détail à travers le pays.

Dans les semaines qui ont précédé les élections générales avant Noël, le BRC a lancé un manifeste de vente au détail pour appeler le gouvernement actuel à protéger les travailleurs en magasin en présentant une législation pour les protéger contre les attaques croissantes sur le lieu de travail.

Les recherches du BRC ont également révélé que la violence dans le commerce de détail avait augmenté, avec 115 travailleurs attaqués chaque jour, les détaillants ayant dépensé plus d’un milliard de livres sterling en prévention du crime au cours de l’année écoulée.

Des recherches distinctes menées par le syndicat des travailleurs Usdaw ont révélé que la violence contre le personnel des magasins de vente au détail avait augmenté de plus de 25% au cours de l’année dernière, tandis que 42% des employés de magasin n’avaient jamais vu un officier de police en patrouille à l’intérieur de leurs magasins.

Des recherches supplémentaires et plus récentes menées par Usdaw ont révélé que 100 000 employés de magasin avaient été agressés depuis une consultation gouvernementale sur la violence et les abus envers le personnel du commerce de détail l’année dernière.

Pas plus tard que la semaine dernière, l’analyse des données de la police par Checkpoint Systems a révélé que les détaillants britanniques avaient enregistré 359156 incidents de vol à l’étalage en 2019, ce qui équivalait à près de 1000 par jour.

Plus de la moitié – 52% – d’entre eux resteraient impunis, et dans 20% des délits aucun suspect n’est identifié et 12% du temps les forces de police ne sont pas en mesure de poursuivre les suspects.

