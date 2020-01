Les dernières statistiques révèlent qu’un nouveau type de locataire pourrait être ciblé par les propriétaires

Bien que vous puissiez associer principalement le secteur locatif privé à la jeune génération, cette recherche montre pourquoi il est important de garder l’esprit ouvert.

Les propriétaires-bailleurs en location-vente et les investisseurs immobiliers, en particulier ceux qui ont des propriétés locatives dans les centres-villes, commercialisent souvent leurs maisons pour attirer de jeunes locataires professionnels.

Cependant, la dernière enquête anglaise du gouvernement sur le logement pour 2018-2019, qui examine la situation du logement des personnes à travers le pays, a révélé une forte augmentation du nombre de personnes âgées de 55 à 64 ans qui vivent dans des logements loués par des particuliers.

Au cours de la dernière décennie, le nombre de personnes dans ce groupe d’âge qui louent à titre privé a augmenté de 3%, passant de 7% en 2008-2009 à 10% en 2018-2019. Le secteur de la location sociale a connu la même augmentation, ce qui équivaut également à une baisse de 6% du nombre de propriétaires occupants âgés de 55 à 64 ans, de 79% à 73%.

Il y a également eu une augmentation significative de la proportion de familles avec enfants vivant dans des logements privés, passant de 30% en 2008-2009 à 37% dans cette dernière enquête. En chiffres, cela représente une augmentation d’environ 765 000 ménages.

Comment ces chiffres impactent les investisseurs immobiliers

Pour les personnes qui cherchent à investir dans un immeuble locatif, il est extrêmement important de se concentrer sur votre locataire cible. Garder votre propriété occupée aussi longtemps que possible est l’objectif principal afin d’obtenir des rendements locatifs constants, et cibler vos locataires de manière appropriée peut vous aider à y parvenir.

Alors que les jeunes de 25 à 34 ans sont toujours le groupe d’âge le plus susceptible d’occuper des logements locatifs, l’Enquête sur le logement en anglais a révélé que la proportion de ce groupe d’âge loué avait diminué de 48% à 41% au cours de la dernière décennie, tandis que plus de 25 à 34 ans -les ans sont devenus propriétaires occupants au cours de cette période.

Cibler un groupe d’âge jeune est toujours d’actualité, en particulier dans les centres-villes, où les jeunes professionnels veulent être à proximité des centres de travail et de transport, et bien situés pour une vie sociale active et des installations de loisirs. Ils sont également susceptibles d’apprécier tout confort moderne que vous placez dans le bien locatif, comme la technologie de la maison intelligente, et ont une préférence pour le logement meublé.

En revanche, le nombre croissant de locataires et de familles plus âgés indique une valeur croissante de ce côté du marché. Ces types de locataires seront potentiellement plus attirés par les propriétés situées à proximité des écoles, peut-être pas aussi centralement situées, et généralement plus grandes avec plus de chambres. Ils peuvent également être plus susceptibles de louer une propriété non meublée, afin qu’ils puissent la fournir eux-mêmes.

Des locations plus longues pour éviter le vide

Un autre avantage à cibler les locataires et les familles plus âgés est qu’ils peuvent vouloir rester dans la propriété pendant une plus longue période, en se sentant «chez eux», par rapport aux personnes plus jeunes dont la situation pourrait changer plus fréquemment.

Selon l’enquête, la durée moyenne de résidence dans les propriétés privées louées au pays était de 4,4 ans. Un quart des locataires sont restés dans le secteur locatif privé (SRP) pendant 5 à 9 ans, tandis que près d’un tiers (28%) ont travaillé dans le secteur pendant 10 ans ou plus. Un peu moins de la moitié (47%) avaient loué depuis moins de cinq ans.

Cependant, une autre tendance importante a été une diminution significative du nombre de locataires privés qui vivaient dans le secteur depuis moins d’un an, de 13% à 10%. L’indication selon laquelle moins de personnes utilisent la SRP comme un «intervalle» court, en faveur d’un séjour plus long, est quelque chose que les propriétaires à louer doivent garder à l’esprit lors de la planification de leur prochain investissement.

À BuyAssociation, nous proposons une vaste gamme d'immeubles de placement pour tous les locataires et investisseurs – parcourez notre page d'investissements pour voir une sélection de nos actions, ou inscrivez-vous gratuitement pour obtenir des opportunités adaptées pour vous.