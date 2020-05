Les détaillants abonnés bénéficient d’un trafic de recherche élevé et de faibles coûts de publicité en ligne

Des ingrédients de repas aux kits d’artisanat, des produits de beauté aux grains de café, il y a une boîte d’abonnement pour presque tout.

Auparavant une industrie de niche, les entreprises de boîtes d’abonnement ont connu une croissance régulière de leur popularité au cours des dernières années, en particulier aux États-Unis. Et tandis que de nombreuses start-up de boîtes d’abonnement tentant de surfer sur la vague de popularité se sont révélées être des flashs dans la casserole, d’autres se sont transformées en grandes marques mondiales: Dollar Shave Club, Harry’s, HelloFresh, Birchbox.

Même au Royaume-Uni, où les services de boîte d’abonnement sont moins bien établis qu’aux États-Unis, plus d’un quart des consommateurs (27,4%) sont actuellement abonnés à un service d’abonnement, selon un rapport de février 2019 de Royal Mail Group, The Boîte d’abonnement au Royaume-Uni Boom. À l’époque, le marché britannique des boîtes d’abonnement devait atteindre 1 milliard de livres sterling en 2022, soit 72% de plus qu’en 2017.

Comme pour tous les autres secteurs de la vente au détail, la crise des coronavirus a bouleversé les choses – mais pour les boîtes d’abonnement, cela pourrait être une très bonne nouvelle. Avec des millions de personnes maintenant coincées à la maison, dont beaucoup cherchent à essayer de nouvelles choses et à se divertir ou ne peuvent pas accéder facilement à certains produits en toute simplicité, les boîtes d’abonnement pourraient être la solution parfaite.

J’ai parlé à trois sociétés de boîtes d’abonnement – Pasta Evangelists, un service de boîtes d’abonnement pour faire des pâtes de «qualité restaurant»; Craftiosity, une boîte d’abonnement d’artisanat; et Cratejoy, une plateforme de commerce électronique pour les boîtes d’abonnement – sur l’augmentation de la demande qu’ils ont constatée, pourquoi les boîtes d’abonnement jouent un rôle si important dans la crise actuelle, et quels pourraient être les effets durables de la crise sur l’industrie des boîtes d’abonnement .

Un coup de pouce aux entreprises de boîtes d’abonnement

Amir Elaguizy est le co-fondateur et PDG de Cratejoy, une plateforme de commerce électronique qui organise et facilite les activités de boîtes d’abonnement. Créée en 2013, Cratejoy abrite une grande variété de services de boîtes d’abonnement différents – et presque tous, en ce moment, voient un grand coup de pouce.

“Je pense que chaque catégorie a été affectée différemment”, dit-il, “mais en gros, ce que nous avons vu est une augmentation assez importante des ventes – menée par certaines catégories. Par exemple, nous avons constaté une augmentation de 212% des enfants et des soins personnels. Donc, ce sont des choses qui aident à l’éducation des enfants, des activités, des choses pour que les adultes passent du temps ensemble, des soirées rendez-vous, des jeux familiaux… Nous avons également vu une grande augmentation du travail de la transition de la maison – des boîtes qui gardent les familles et les amis connectés , boîtes à livres; les gens qui cherchent juste des choses à faire autour de leur maison.

“Du haut de ma tête, je ne peux penser à aucune grande” catégorie de perdants “; Je sais qu’il y a eu des catégories qui en ont souffert, mais en gros, nous avons vu une telle augmentation du commerce électronique en général que presque tout le monde avec qui nous travaillons a été un grand gagnant. ” Avec les particuliers et les familles qui achètent des abonnements pour eux-mêmes, Elaguizy note que Cratejoy a également vu une augmentation des abonnements cadeaux alors que les gens cherchent des moyens de se connecter à distance, ainsi que dans les entreprises qui achètent des boîtes d’abonnement au nom de leurs équipes pour faciliter grâce à la transition du travail à domicile.

Craftiosity, une boîte d’abonnement d’artisanat britannique destinée aux adultes qui fournit un kit complet d’outils et d’instructions pour réaliser un projet d’artisanat avec chaque boîte, a également connu une élévation notable pendant la pandémie – quelque chose qui correspond aux tendances générales du commerce électronique en ce moment, comme les détaillants artisanaux et amateurs ont largement profité du verrouillage, car les gens recherchent des activités à faire chez eux et cherchent à essayer quelque chose de nouveau.

Moira Fuller, fondatrice de Craftiosity et coach pour les propriétaires d’entreprises créatives, rapporte que Craftiosity a vu une “augmentation significative” des ventes depuis la pandémie, avec une augmentation de 70% des nouveaux abonnés et des abonnements cadeaux par rapport aux projections initiales de l’entreprise. «Nous avons également constaté une augmentation de l’intérêt des tiers cherchant à commercialiser en notre nom, en particulier des sites Web à prix réduits», ajoute-t-elle, «mais une considération clé dans nos choix marketing a été de garantir que notre chaîne d’approvisionnement puisse faire face à l’augmentation de la demande. . “

Pasta Evangelists, quant à lui, a vu son nombre d’abonnés multiplié par sept depuis la mi-mars, car les personnes qui préparent soudainement la majorité de leurs repas à la maison cherchent un moyen facile de le faire – et peut-être aussi de recréer une “ expérience de restaurant ‘dans leurs maisons. «De toute évidence, les gens étant moins en mesure de sortir et de trouver des supermarchés épuisés, nous, et d’autres services de boîtes d’abonnement, sommes là pour vous aider en livrant directement à la porte du client», explique Finn Lagun, responsable du marketing de Pasta Evangelists. . «Cela est particulièrement vrai pour les personnes âgées et celles qui ont des problèmes de santé sous-jacents.»

L’entreprise ressent le poids de la responsabilité en tant qu’entreprise qui livre de la nourriture aux gens quand il y a tellement d’incertitude alimentaire. «À certains égards, nous ressentons, pour la première fois, un sens du devoir plutôt que de simples objectifs commerciaux. Nous essayons de faire notre part pour #FeedTheNation », explique Lagun. Cela impliquait d’adapter les messages marketing de l’entreprise afin d’éviter de paraître opportuniste – et d’encourager un comportement responsable.

«Nous voulions éviter de profiter de la situation – cela était particulièrement vrai lorsque les gens stockaient des pâtes. Bien que cela ait pu être avantageux pour notre entreprise, nous avons cherché à le décourager et avons demandé à nos clients de penser aux autres et de consommer de manière responsable », explique Lagun.

“Étant donné que nous sommes dans une position privilégiée, nous avons également cherché des moyens d’aider – nous avons jusqu’à présent recueilli près de 20 000 £ pour l’association caritative Age UK, et nous avons fait don de nourriture à plusieurs hôpitaux.”

Marketing et publicité dans un temps sans précédent

Alors que le monde est aux prises avec une pandémie et que l’économie mondiale subit un coup dur, toutes les entreprises à qui j’ai parlé ont dû repenser leur approche habituelle de la publicité, du marketing et des communications. Certaines avenues publicitaires ont été complètement coupées, mais de nouvelles se présentent également; les entreprises de boîtes d’abonnement font actuellement la distinction entre vouloir introduire de nouvelles affaires et s’assurer que leurs bilans restent sains, tout en frappant la bonne note auprès des consommateurs à un moment incertain et difficile.

Pasta Evangelists a été contraint de suspendre la publicité extérieure, mais a élargi ses canaux numériques, tels que la publicité sur Facebook, où les coûts sont actuellement inférieurs à la normale. Elle se tourne également vers l’été avec ses messages marketing, en s’appuyant sur les racines italiennes de l’entreprise. «Alors que nous approchons de l’été et que les vacances sont incertaines, nous essayons de faire ce que nous pouvons pour aider nos clients à« visiter »l’Italie, par procuration, à travers notre marque», explique Lagun. «Par exemple, donner des conseils sur la façon de créer un cadre de repas en plein air dans leur jardin, donner aux clients un mot à dire sur nos nouvelles recettes d’été, etc.»

Craftiosity voit également un ROI plus élevé grâce à sa publicité sur Facebook, mais le plus gros coup de pouce de la visibilité provient de la recherche organique. «Notre plus gros changement est venu du trafic organique – nous nous classons déjà très bien pour la« boîte d’abonnement artisanale »et nous avons vu une augmentation de 240% du trafic au cours des quatre dernières semaines», explique Fuller.

«À nos consommateurs, nous communiquons que nous sommes toujours ouverts aux affaires et que nous publions comme d’habitude, avec une bannière supérieure sur notre site Web, un lien vers un article de blog sur les mesures de sécurité en place et la FAQ. Nous avons également créé des documents imprimés à mettre dans les boîtes affichées aux clients.

«Notre modèle de vente normal s’est également adapté – nous fabriquons nos boîtes sur commande chaque mois, avec une date d’expédition fixe, mais nous proposons désormais également des boîtes immédiatement disponibles (l’un de nos projets antérieurs) pour les clients à la recherche d’une livraison plus rapide.»

Elaguizy rapporte que les vendeurs de Cratejoy – leurs entreprises de boîtes d’abonnement – dans leur ensemble changent leur façon de penser l’acquisition de clients, intensifient leurs activités de marketing numérique et profitent de coûts de publicité en ligne historiquement bas. «Je pense que tout le monde parle de la façon dont il réfléchit à la crise, que ce soit en réalisant une distanciation sociale avec épanouissement, ou en quoi c’est une petite entreprise et cela les aide à survivre – donc je pense qu’il y a eu un ajustement dans la messagerie . “

L’importance de la «surprise et du plaisir» dans une pandémie

Quant aux propres communications marketing de Cratejoy, elles visent à aider les acheteurs – abonnés à la boîte d’abonnement – à comprendre ce que les boîtes d’abonnement peuvent ajouter à leur vie pendant cette période, tout en aidant les vendeurs à résoudre tous les défis auxquels ils pourraient être confrontés avec les chaînes d’approvisionnement et la réalisation.

«Je pense que le rôle que les boîtes d’abonnement jouent actuellement donne aux gens quelque chose à espérer – les boîtes d’abonnement en général ont toujours eu un rôle de« surprise et de plaisir »pour les clients, et je pense que plus que jamais, les gens recherchent ce plaisir », dit-il. «Je pense également que le fait d’aider les gens à prendre soin de leur santé et à soutenir les petites entreprises – en leur donnant l’impression de faire leur part tout en obtenant ce dont ils ont besoin – est un rôle important que nous jouons.»

Moira Fuller de Craftiosity fait écho à ceci: «La principale différence entre l’achat d’une boîte d’abonnement et le shopping avec un détaillant en ligne est (ou devrait être) de la conservation et de la création d’une expérience lorsque les clients ouvrent leur boîte. Parallèlement à Craftiosity, j’accompagne les détaillants en ligne sur la façon d’ajouter ou de pivoter à un modèle de boîte d’abonnement, et c’est une discussion clé que nous avons souvent – comment vous intensifiez et servez vos clients d’une manière qui les ravit chaque mois et créez un modèle qui soutient votre entreprise avec des revenus récurrents et constants.

«Lorsqu’un client ouvre une boîte d’abonnement, il y a un élément théâtral dans ce déballage – découvrir le contenu, apprendre ce qu’il y a à l’intérieur, se passionner pour l’utilisation des composants. Les boîtes d’abonnement sont également parfaites comme petit cadeau ou comme cadeau, avec de nombreuses boîtes offrant des options de cadeaux multi-kits, ou la possibilité d’acheter une seule boîte. “

Comment la pandémie de coronavirus changera-t-elle la boîte d’abonnement au détail?

De nombreux détaillants cherchent à s’adresser directement aux consommateurs – certains pour la première fois – comme le meilleur moyen d’atteindre les consommateurs dans la crise actuelle. Avec les modes de fonctionnement traditionnels bouleversés – les détaillants de briques et de mortier sont en grande partie fermés, les restaurants et les cafés fermés et les supermarchés sous pression – de nombreuses entreprises ont réalisé que trouver et vendre directement à leur clientèle pourrait être leur meilleur espoir de survie. Le lancement d’un produit de boîte d’abonnement est une façon de le faire.

Mais l’appétit renouvelé pour les abonnements signifie-t-il nécessairement que c’est le bon moment pour pénétrer le marché? Et ce pic d’intérêt à court terme se traduira-t-il par des avantages à plus long terme pour les détaillants de boîtes d’abonnement, même une fois que la vie normale reprendra?

Amir Elaguizy le pense. «Je pense que l’appétit numérique en ce moment est extrêmement élevé. Les consommateurs envisagent de vivre plusieurs mois chez eux, et de nouvelles offres intéressantes et innovantes qui les aident à se connecter avec leurs amis et leur famille, ou à rester engagés avec leurs enfants, leur donnent une meilleure qualité de vie, ces choses vont être bienvenue – c’est ce que nous voyons dans les données d’achat.

«Il y a un grand nombre de nouveaux consommateurs qui sont exposés à ce que les boîtes d’abonnement ont à offrir pour la première fois; Je pense que ces gens sont ravis et qu’ils resteront. Il y a aussi beaucoup d’achats qui reviendront – comme il se doit – aux restaurants et aux petites entreprises une fois que les choses rouvriront, donc je pense que cela va tous les deux faire connaître les boîtes d’abonnement, ce qui est fantastique, et cela obtient également une bosse temporaire des dépenses qui iraient normalement aux petites entreprises locales. Mais il y a beaucoup d’essais et de plaisirs qui, je pense, dureront à long terme. »

Moira Fuller ajoute: «Nous ne savons pas combien de temps durera le verrouillage, mais en particulier pour les personnes à haut risque, il pourrait s’écouler un certain temps avant que tout le monde puisse se déplacer librement comme par le passé – et à ce moment-là, nous» Nous comptons sur le service postal.

«À plus long terme, je pense que cette fois normalisera les boîtes d’abonnement comme moyen de faire des achats, de la même manière que le travail en ligne normalise l’utilisation des réunions vidéo et de la formation en ligne. Il incombe à ceux qui gèrent les boîtes de garder le contenu frais et intéressant pour les consommateurs. Un nombre important de nos abonnés sont avec nous depuis plus de 20 projets, c’est donc quelque chose que nous gardons toujours à l’esprit. »

Pasta Evangelists se prépare à une baisse des ventes une fois que les consommateurs pourront à nouveau sortir et profiter de la liberté renouvelée, mais Lagun prévoit qu’il y aura toujours une niche sur le marché qu’ils pourront combler. «À court terme, nous pourrions voir une baisse de la« pertinence »des boîtes d’abonnement à mesure que la vie redevient normale. Nous prévoyons que les consommateurs voudront manger à l’extérieur et profiter au maximum des restaurants et cetera de manière significative. Cependant, tout comme la normalité revient, des choses comme la pauvreté en temps, les déplacements, etc., et ces inconvénients quotidiens sont les choses qui contribuent à rendre les services d’abonnement pertinents à long terme: c’est-à-dire que nous avons tous trop peu de temps!

“Pour les évangélistes des pâtes, il s’agit d’une formidable opportunité, et nous sommes très conscients de la façon dont nous sommes privilégiés d’être dans le 1% probablement des entreprises qui voient un avantage dans les circonstances actuelles. Avec un peu de chance et une solide exécution, nous pourrons peut-être faire croître notre entreprise plus rapidement que prévu à long terme. »