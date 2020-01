Les détaillants constatent une croissance de la demande de masques faciaux malgré la peur des coronavirus

Sur le site Web de Boots, un pack de six masques chirurgicaux “sûrs et sonores” est épuisé, avec une note disant qu’ils ne recevront plus de stock

// La demande de masques faciaux semble augmenter au Royaume-Uni en raison d’une épidémie de coronavirus

// Boots et Amazon ont indiqué des articles «épuisés» sous des masques sur leur site Web

// La meilleure mesure préventive est de se laver régulièrement les mains avec du savon et d’éviter de toucher les yeux, le nez ou la bouche

La demande de masques faciaux au Royaume-Uni semble être en augmentation au milieu des craintes concernant le coronavirus, les détaillants s’efforçant d’augmenter les stocks.

L’Organisation mondiale de la santé – qui a déclaré que «le monde entier doit être en alerte» face à l’épidémie – devrait convoquer à nouveau son comité d’urgence jeudi pour décider de déclarer ou non une urgence internationale de santé publique.

Sur le site Web de Boots, un pack de six masques chirurgicaux «sûrs et sonores» est épuisé, avec une note disant qu’ils ne recevront plus de stock.

Un autre produit sur le site Web de Boots, une boîte de 50 masques, est également épuisé et porte le même message de ne pas être réapprovisionné.

Boots a déclaré que les masques chirurgicaux sont disponibles à la commande dans les magasins en tant que ligne spéciale au comptoir de la pharmacie, ajoutant qu’ils «s’efforcent de mettre à la disposition des clients des stocks supplémentaires à acheter en magasin et sur boots.com qui, nous l’espérons, arriveront au cours des prochains la semaine”.

«La meilleure façon de prévenir la contamination par un virus est de vous assurer de vous laver régulièrement les mains avec du savon et d’éviter de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche pour éviter la transmission des surfaces, en particulier après vous être mouché, éternuer et tousser», a Boots a déclaré une porte-parole.

«Les mousses antivirales pour les mains et le gel peuvent également être utiles lorsque vous êtes en déplacement.

«Les masques chirurgicaux sont normalement disponibles sur demande dans les magasins Boots et les clients peuvent commander à nos comptoirs de pharmacie, selon la disponibilité des stocks.

«Tous nos pharmaciens disposent des derniers conseils de santé publique sur le coronavirus et peuvent vous conseiller sur la meilleure façon de rester en bonne santé cet hiver.»

Pendant ce temps, une succursale de B&Q à Londres semblait être faible sur les stocks de masques faciaux, avec des supports vides mercredi soir.

B&Q a été contacté pour commentaires.

Sur Amazon, un pack de 12 masques chirurgicaux anti-grippe «anti virus» est épuisé, le détaillant en ligne disant qu’il ne sait pas quand, ou si, l’article sera de nouveau en stock, bien qu’il existe d’autres masques disponibles sur le site .

Un porte-parole d’Amazon a refusé de commenter.

Le bilan des décès dus aux coronavirus, qui est passé à 170, est actuellement inférieur aux 348 personnes décédées en Chine des suites du Sars.

Wuhan en Chine est la ville au centre de l’épidémie de coronavirus.

