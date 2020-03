Les détaillants de Network Rail récoltent les fruits de l’augmentation du nombre de navetteurs ferroviaires

De son réseau de gares, London Bridge a été le plus performant avec des ventes en hausse de 48,2%, ce que Network Rail a attribué à son investissement dans le commerce de détail de la gare.

// Une joie festive stimule les résultats commerciaux de Network Rail

// Network Rail enregistre une croissance des ventes totales de 4,48% dans les gares les plus grandes et les plus fréquentées de Grande-Bretagne au cours des 3 derniers mois de 2019

// Cela a été soutenu par un nombre croissant de voyageurs et de navetteurs

Network Rail a récolté les fruits d’une forte augmentation des passagers des trains et des navetteurs au cours du trimestre d’or de 2019, son domaine de vente au détail enregistrant une hausse des ventes.

Les ventes des gares ont augmenté de 4,48% pour atteindre 228 millions de livres sterling au cours des trois derniers mois de 2019, Network Rail affirmant qu’elles réinvestissent «chaque centime de profit» dans le chemin de fer.

Network Rail a déclaré que les détaillants d’épicerie au sein de son réseau de stations ont bien performé, enregistrant une hausse des ventes de 6,4%.

Les détaillants d’articles de maison et de mode de vie ont également connu une forte croissance avec une croissance de 5,9%, tout comme les détaillants de nouvelles, de livres et de confiseries avec une augmentation de 5,8%.

Network Rail a déclaré que les résultats reflétaient le succès de sa stratégie de vente au détail, qui vise à répondre à la demande croissante des passagers en matière de choix, de commodité et d’expérience.

De son réseau de gares, London Bridge a été le plus performant avec des ventes en hausse de 48,2%, ce que Network Rail a attribué à son investissement dans le commerce de détail de la gare.

Les chiffres, qui reflètent les ventes entre les deux, montrent également une croissance de 4,2% des ventes à données comparables malgré un environnement commercial plus large et difficile.

“Nous savons que les passagers veulent de la commodité et du choix, et les résultats d’aujourd’hui montrent que notre stratégie est précisément là-dessus”, a déclaré David Biggs, directeur général de Network Rail Property.

«À mesure que notre offre de vente au détail évolue, les gares deviennent bien plus que de simples centres de transport – ce sont désormais des destinations à part entière.»

